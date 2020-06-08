Что происходит с организмом, когда вы едите абрикосы?

Мало кто может добровольно отказаться попробовать спелый фрукт или оценить блюдо с его добавлением. Так что же происходит с организмом, когда вы едите абрикосы – попробовал разобраться zen.yandex.ru.
Абрикос со знаком плюс
Солнечный фрукт богат витаминами, микроэлементами и другими полезными веществами. Его состав действительно поражает, ведь в одном плоде содержится большое количество магния, железа, бето-каротина, фосфора, магния, фолиевой кислоты, натрия, йода, пектина и других веществ. В нем присутствуют витамины – группы B, а также A, C, E и H.
Фрукт оказывает положительное влияние на гемоглобин, укрепляет иммунитет, работает на профилактику болезней щитовидки и сердечных заболеваний, а также значительно снижает уровень холестерина в крови.
Абрикос нормализует активность мозга, улучшает память и является настоящей «таблеткой счастья» для тех, кто занимается интеллектуальной работой. К тому же, абрикос считается натуральным слабительным. Свежий и сушеный фрукт позволяет без труда избавиться от лишних килограммов и разгоняет метаболизм.
Славится плод и своими антибактериальными и бактерицидными свойствами. А ядра абрикосовых косточек часто используются как отхаркивающее и успокоительное средство при бронхите.
Абрикосы содержат немалое количество жидкости, что особенно важно для поддержания водного баланса организма.
Абрикос со знаком минус
Абрикосы, как и любые другие фрукты, могут принести организму не только пользу, но и вред. Так, свежий фрукт может навредить при остром гастрите, язве и других болезнях ЖКТ. Также не рекомендуется злоупотреблять абрикосом при сахарном диабете и панкреатите.
Не стоит недооценивать и абрикосовую косточку, которая может спровоцировать сильное отравление. Конечно, от нескольких косточек ничего не произойдет, но большая доза гарантирует тошноту, слабость, головную боль и другие неприятные симптомы.