Алкоголь, лишние килограммы и кофе помогут вам дожить до 100 лет!

Полагаете, пить за здоровье и долголетие — полный абсурд? Вовсе нет, и дело не в самовнушении.
В ходе 15-летнего исследования под названием «90+» группа американских врачей во главе с невропатологом Клодией Кавас и доктором медицинских наук Марией Коррада наблюдали за пожилыми людьми, пытаясь выяснить, какой образ жизни, привычки и пищевые предпочтения помогают преодолеть рубеж долголетия. Некоторые выводы весьма неожиданны.
Алкоголь оказался настоящим эликсиром долголетия, если употреблять его умеренно. 2 бокала пива или вина в день сокращают риск преждевременной смерти на 18%, тогда как ежедневные занятия спортом в течение 15-45 минут только на 11%.
Как ни странно, пара лишних килограммов тоже играет на руку тем, кто хочет увидеть праправнуков. Риск умереть, не дожив до 90-летнего юбилея, у 70-летних людей с небольшим избытком веса (речь не идет об ожирении) на 3% меньше, чем у их стройных сверстников.
Кофе — еще один эликсир долголетия. Две чашки ароматного напитка в день на 10% сокращают вероятность ранней смерти.