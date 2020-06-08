Эстонский блогер призвала своих коллег не делать ничего бесплатно в Instagram

Известная эстонская модель и звезда реалити-шоу Мэрилин Нау (26) призвала коллег по Instagram не рекламировать продукцию брендов бесплатно, пишет Elu24.
Беда в том, что многие блогеры (их называют еще создателями контента) бесплатно рекламируют бренды в социальных сетях. «Пожалуйста, не работайте с брендами бесплатно или только ради вещей! Журналы просят тысячи евро за рекламную статью, почему вы делаете это бесплатно? Бренд, понятно, использует вас в своих интересах и не платит, если вы постоянно соглашаетесь рекламировать что-то», - пишет Нау в Instagram.
Мэрилин добавила, что не стоит волноваться, если доход блогера поступает только от Instagram.
Нау считает, что, безусловно, есть исключения. «Если вам нравится продукт, вы его большой поклонник и готовы взять его бесплатно - это нормально. Но вы вряд ли являетесь мега-фанатом каждого бренда!» - пишет Мэрилин.
Почему Нау решила поговорить на эту тему? Она объясняет, что эта ненормальная ситуация ее волнует. «Некоторые бренды уверены, что они не обязаны платить, и обижаются, если я осмелюсь попросить денег за какую-то работу», - говорит Мэрилин.