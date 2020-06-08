Семь признаков, что кошка нервничает: что говорит наука

Кошки – великолепные психологи, они точно знают, как общаться с каждым членом семьи и безошибочно тонко чувствуют, в каком вы настроении и состоянии.

А насколько хорошо мы знаем и понимаем своих усатых-хвостатых? Недавно в Бразилии было проведено исследование, посвященное изучению поведенческих реакций домашних кошек. Более 130 владельцев получили опросник, в котором необходимо было рассказать о себе и о том, как их четвероногие спутники жизни себя ведут, когда никого нет дома. Результаты опубликованы в журнале Plos One .

Выяснилось, что кошки испытывают серьезный стресс, когда их хозяева отсутствуют. Более того, кошка чувствует, что люди или отдельные члены семьи собираются уехать. Они узнают и понимают это или из разговоров, или потому, что видят необычное оживление, когда кто-то собирает вещи и достает чемоданы.

В чем выражаются признаки тревоги у кошек

1. Повышенная активность, моторность, вплоть до того, что животное крушит все вокруг (66%)

2. Отчаянное мяуканье (63%)

3. Мочеиспускание в неположенных местах (60%)

4. Агрессия, крайнее раздражение (36%)

5. Депрессия, апатия (53%)

6. Возбуждение (36%)

7. Дефекация в неположенных местах (23%)

Кроме того, исследование выяснило, что на поведение кошек оказывает влияние и социальный портрет владельца животного. Накануне разлуки с людьми кошки буквально теряли голову из-за страха оказаться брошенными на произвол судьбы. Особенно это характерно в домах, где: нет взрослой женщины; есть несколько взрослых женщин; живут домочадцы в возрастном интервале 18-35 лет; нет других кошек; нет кошачьих игрушек.

Как помочь преодолеть чувство беспокойства у кошек

Исследование показало, что эффективными мерами-антидепрессантами будет такие знаки внимания со стороны людей, как приобретение новой игрушки. Она и развлечет и отвлечет вашего питомца от мрачного настроения. Более того, возьмите в дом еще одну кошку. Если есть одна, почему не завести вторую: вдвоем, говорят, веселее.

Кошка лучше и эффективнее любой антистрессовой таблетки. К тому же они славятся своим домоседством и любят однажды заведенный порядок. И особенно когда все дома!

Бонус. Пару слов о собаках

Собаки тоже могут бояться. Но чего?

Исследование, недавно опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что собаки зачастую боятся своих сородичей, других собак, а также незнакомых людей и когда оказываются в незнакомой местности или непривычной ситуации. Еще им не нравятся резкие и громкие звуки: оттого собаки чувствуют дискомфорт во время фейерверка.