Как часто знаки Зодиака попадают в аварии: как этого избежать

В ком-то соединены бесстрашие и безответственность, а кто-то невероятно осторожен, но при этом любит иногда испытать свою судьбу.

Овен

Овны, несмотря на свою внутреннюю брутальность, на дороге не творят беспредела. Они уважают правила и других людей. Однако если их спровоцировать, то можно получить удар в бампер. Они не будут просто так терпеть неуважение к себе, поэтому попадают в аварии время от времени.

Телец

Тельцы — это люди, которые думают, что всегда правы, хотя это может быть абсолютно не так. Из-за этого они очень часто, по сравнению с другими знаками, попадают в аварии. Чтобы избежать опасности, им нужно просто признать, что на дороге все равны.

Близнецы

Эти люди попадают в аварии чаще остальных, потому что их легко спровоцировать. Они из-за любой мелочи могут выйти из себя. Чтобы избежать аварий, Близнецам лучше продать автомобиль. Если серьезно, то им поможет лишь хорошее настроение. Не садитесь за руль в ярости или депрессии.

Рак

Раки не боятся пить алкоголь, а потом садиться за руль. Помимо этого, они не любят уступать дорогу, ненавидят полное и беспрекословное соблюдение всех правил дорожного движения. В совокупности это делает их очень «аварийными» представителями водной группы знаков Зодиака.

Лев

Львы мстят на дороге. Они уверены в том, что они неприкосновенны и всемогущи, что выходит им боком довольно часто. Несмотря на это, в рейтинге самых аварийных знаков они почти в самом конце. В целом с ними довольно безопасно ездить, что удивительно, учитывая их характер.

Дева

Девы не относятся к самым эгоистичным знакам Зодиака. Они рассудительны, но их аварийность очень высока, потому что они бывают просто невнимательны и беспечны. Они не переоценивают себя, но и это не помогает, потому что они ненавидят уступать тем, кому не должны. На дороге они агрессоры.

Весы

Весы — это безопасные водители. Все их аварии происходит из-за невнимательности. Если вы в новостях или в Интернете услышали о человеке, который попал в аварию, потому что болтал с пассажиром, то это был представитель знака Весов. Они чаще других говорят по телефону за рулем, отвлекаются на что-то постороннее.

Скорпион

Скорпионы на удивление безопасны для окружающих людей, когда находятся за рулем. По их вине аварии происходят редко, потому что они стараются не лезть на рожон. Чтобы еще сильнее снизить риски, Скорпионам необходимо убить в себе желание отомстить обидчику.

Стрелец

Стрельцы ездят либо очень размеренно, либо невероятно быстро. Из-за скорости и происходит большинство аварий с их участием. Чтобы такого не случалось, им необходимо правильно рассчитывать свои силы и водить согласно своим навыкам.

Козерог

Козероги меньше всего попадают в аварии, потому что они сильнее, чем кто-либо другой, уважают правила. Они не любят доказывать что-то другим. Их дело — это добраться успешно из пункта А в пункт Б без происшествий и проблем. С ними всегда комфортно и безопасно.

Водолей

Водолеи чаще других водителей переоценивают свои возможности, из-за чего периодически попадают в аварии. Именно Водолеев можно назвать злостными нарушителями скоростного режима. У них непреодолимая тяга к скорости и адреналину. Еще они чаще других знаков засыпают за рулем.

Рыбы