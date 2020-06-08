Анастасия Винокур показала редкие фото родителей в день лавандовой свадьбы

34-летняя Анастасия Винокур адресовала теплые пожелания своим родителям – 71-летнему отцу Владимиру Винокуру и 66-летней матери Тамаре Перваковой – по случаю 46-летия со дня их бракосочетания, пишет Cosmo.
Известный российский пародист и его супруга отмечают сегодня личный праздник. По случаю романтичной даты дочь звездной пары Анастасия опубликовала в своем Instagram несколько снимков родителей. Она выразила свое восхищение и благодарность, сравнив их супружескую жизнь с «американскими горками».
«8 июня! У этих молодых ребят 46 лет совместной жизни. Это лавандовая годовщина свадьбы! Ух ты, честно сказать, вы молодцы, это самые крутые, веселые, но и самые надежные американские горки со знаком качества! Спасибо вам за всё. Самое главное - за мою жизнь! Будьте здоровы и счастливы во всем и до 120, как говорится! Буду стараться вас всегда беречь!» - написала Анастасия.
На фото Владимир Винокур и его жена запечатлены в разных амплуа. На первом снимке супруги позировали вместе со своей наследницей. Юморист примерил строгий вечерний смокинг, а его избранница – элегантное темное платье. Анастасия встала между родителями и, слегка наклонившись, посмотрела в объектив камеры. Она была в обтягивающем вечернем платье. Образ дополнили крупные серьги в форме капель. Звездная чета выглядела счастливо и гармонично. Слова благодарности дочери выразил в комментариях под фото Владимир Винокур. «Спасибо, доча!» - лаконично написал артист.
Поклонники восхитились солидной годовщиной со дня свадьбы знаменитостей. Они присоединились к поздравлениям, оставив искренние комментарии под публикацией.
Владимир Винокур и Тамара Первакова познакомились в Театре оперетты. Увидев на сцене девушку, актер влюбился с первого взгляда. Они узаконили свои отношения 8 июня 1974 года. В 1985 году родилась дочь Анастасия. Она решила пойти по стопам звездных родителей и связать свою жизнь с театральным искусством. В 2003 году девушка окончила Хореографическую академию и устроилась работать в Большой театр.