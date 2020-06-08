Анастасия Винокур показала редкие фото родителей в день лавандовой свадьбы

Известный российский пародист и его супруга отмечают сегодня личный праздник. По случаю романтичной даты дочь звездной пары Анастасия опубликовала в своем Instagram несколько снимков родителей. Она выразила свое восхищение и благодарность, сравнив их супружескую жизнь с «американскими горками».

Владимир Винокур с женой и дочерью ФОТО: Instagram

«8 июня! У этих молодых ребят 46 лет совместной жизни. Это лавандовая годовщина свадьбы! Ух ты, честно сказать, вы молодцы, это самые крутые, веселые, но и самые надежные американские горки со знаком качества! Спасибо вам за всё. Самое главное - за мою жизнь! Будьте здоровы и счастливы во всем и до 120, как говорится! Буду стараться вас всегда беречь!» - написала Анастасия.

Владимир Винокур с женой ФОТО: Instagram

На фото Владимир Винокур и его жена запечатлены в разных амплуа. На первом снимке супруги позировали вместе со своей наследницей. Юморист примерил строгий вечерний смокинг, а его избранница – элегантное темное платье. Анастасия встала между родителями и, слегка наклонившись, посмотрела в объектив камеры. Она была в обтягивающем вечернем платье. Образ дополнили крупные серьги в форме капель. Звездная чета выглядела счастливо и гармонично. Слова благодарности дочери выразил в комментариях под фото Владимир Винокур. «Спасибо, доча!» - лаконично написал артист.

Владимир Винокур с женой ФОТО: Instagram

Поклонники восхитились солидной годовщиной со дня свадьбы знаменитостей. Они присоединились к поздравлениям, оставив искренние комментарии под публикацией.