Такой Веру Брежневу вы еще не видели!

В жаркую погоду певица прикрыла голову соломенной шляпкой. Звезда призналась, что в последнее время очень полюбила этот аксессуар. Во время речного путешествия лна «выгуляла» еще одну новинку своего гардероба - купальник от итальянского бренда с бразильской формой трусиков.

Брежнева поделилась пикантным кадром, сделанным во время примерки. Встав перед зеркалом, звезда позировала в купальнике бежевого оттенка с открытой спиной. Исполнительница хита «Любовь спасет мир» традиционно выбрала естественный макияж и собрала волосы в небрежный пучок.

Чтобы подчеркнуть длину ног, Вера Брежнева использовала специальный прием. Она слегка приподнялась на носочки и выбрала выгодный ракурс, который продемонстрировал стройные ноги и упругие ягодицы. «Наконец-то надела купальник», - написала Вера.