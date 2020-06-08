Российские СМИ рассказали о тайной жене Михаила Кокшенова

Несколько дней назад скончался актер Михаил Кокшенов. Он был известен благодаря ролям в фильмах «Белые росы», «Самая обаятельная и привлекательная», «Вечный зов», «Адъютант его превосходительства». Актер умер на 84-м году жизни и в последние годы почти не появлялся на публике.

Оказалось, что у Кокшенова была тайная жена, художница Алла Шавырина. Об этом на передаче «Ты не поверишь!» заявила его бывшая жена Елена Кокшенова.

Отмечается, что об этом браке нет никакой официальной информации. Елена отметила, что Михаил Кокшенов не упоминал о своем союзе из-за «плохих воспоминаний». «У него штамп в паспорте стоял. Его законная жена — Шавырина. И дочка законная — Марья Михайловна Кокшенова от нее», — сказала она.

Кокшенова добавила, что Михаил даже свою дочь от первого брака Алевтину Вокрош не сразу вписал в паспорт. «Дочь Алевтину он позже вписал в паспорт. Лет 14 ей уже было. Ее поведение не особо хорошее. За последние три года она ни разу не позвонила ему. Вот пока он болел», — пояснила Елена.

Напомним, актер Михаил Кокшенов официально был женат трижды. С первой супругой стюардессой Ниной Вокрош, которая была младше Кокшенова на 20 лет, артист прожил всего два года. В браке у них родилась дочь Алевтина.