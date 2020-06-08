Пн, 8.06.2020
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Крупнейший в странах Балтии обновленный ресторан Vapiano открылся в торговом центре Solaris

Vapiano.

ФОТО: Скриншот с Instagram

В торговом центре Solaris уже открыт обновленный ресторан Vapiano, который стал крупнейшим рестораном сети в странах Балтии и Финляндии.

В обновленном ресторане осталась возможность наблюдать за тем, как готовится именно ваше блюдо, а при желании можно попросить повара добавить ингредиенты по своему вкусу.

Одно из новшеств - пункт самообслуживания: быстро и удобно закажи любимое блюдо, как только заказ будет готов, пейджер сообщит вам об этом. Забирай заказ и наслаждайся!

Площадь ресторана занимает три этажа, на который удобно смогут уместиться 320 гостей. Потрясающий вид превратит простой прием пищи в настоящее наслаждение!

В зоне Lounge можно спокойно насладиться чашечкой кофе, а маленькие клиенты могут весело провести время в игровом уголке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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