Крупнейший в странах Балтии обновленный ресторан Vapiano открылся в торговом центре Solaris

В торговом центре Solaris уже открыт обновленный ресторан Vapiano, который стал крупнейшим рестораном сети в странах Балтии и Финляндии.
В обновленном ресторане осталась возможность наблюдать за тем, как готовится именно ваше блюдо, а при желании можно попросить повара добавить ингредиенты по своему вкусу.
Одно из новшеств - пункт самообслуживания: быстро и удобно закажи любимое блюдо, как только заказ будет готов, пейджер сообщит вам об этом. Забирай заказ и наслаждайся!
Площадь ресторана занимает три этажа, на который удобно смогут уместиться 320 гостей. Потрясающий вид превратит простой прием пищи в настоящее наслаждение!
В зоне Lounge можно спокойно насладиться чашечкой кофе, а маленькие клиенты могут весело провести время в игровом уголке.