Крупнейший в странах Балтии обновленный ресторан Vapiano открылся в торговом центре Solaris

В обновленном ресторане осталась возможность наблюдать за тем, как готовится именно ваше блюдо, а при желании можно попросить повара добавить ингредиенты по своему вкусу.

Одно из новшеств - пункт самообслуживания: быстро и удобно закажи любимое блюдо, как только заказ будет готов, пейджер сообщит вам об этом. Забирай заказ и наслаждайся!

Площадь ресторана занимает три этажа, на который удобно смогут уместиться 320 гостей. Потрясающий вид превратит простой прием пищи в настоящее наслаждение!