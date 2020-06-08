Пн, 8.06.2020
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Режиссер Ильмар Рааг о первой жертве лихулаского стрелка: в ту ночь он поступил как настоящий гражданин

Tulistamispiagas Lihula lähedal koguti tõendeid.

ФОТО: Lilli Tölp

Командующий дружиной Кайтселийта «Тоомпеа» Ильмар Рааг гордится, что служил вместе с совершившим героический поступок Вирго Рягастиком, пишет Elu24.

В субботу вечером стрельба в Лихула привела к трагической гибели двоих людей, а двое детей находятся в тяжелом состоянии в больнице. В свете сумасшедших событий трое людей чудом не пострадали, отделавшись испугом. 

Первой жертвой стрелка стал Вирго Рягастик, служивший в дружине кинорежиссера Ильмара Раага. Погибший лишь в начале года присоединился к «Тоомпеа». 

Рягастик начал преследовать автомобиль водителя, совершившего аварию и пытавшегося скрыться с места происшествия. Когда он, наконец, догнал автомобиль, водитель начал стрельбу без предупреждения. 

«В ту ночь он поступил, как настоящий гражданин, - сказал Рааг. - Сначала он позвонил по номеру 112, а лишь потом начал преследовать автомобиль предполагаемого преступника». 

«Как кайтселитчик я горжусь, что был с ним частью одной команды», - добавил Рааг и выразил соболезнования семье и близким 40-летнего погибшего. 

В дружине «Тоомпеа» также почтили память своего трагически убитого брата. «Этим поведением в ту ночь он показал лучшие качества настоящего кайтселитчика: внимательный к своим землякам и смелый в борьбе с преступниками», - говорится на странице дружины. 

В дружите «Тоомпеа» также служит брат убитого Рягастика. На этой неделе вся команда возложит венки к могиле убитого. 

Vist ei olegi veel räägitud, et Lihula tulistaja sisuliselt visati 7 aastat tagasi Kaitseliidust välja, sest oli...

Posted by Ilmar Raag on Esmaspäev, 8. juuni 2020
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