Режиссер Ильмар Рааг о первой жертве лихулаского стрелка: в ту ночь он поступил как настоящий гражданин

В субботу вечером стрельба в Лихула привела к трагической гибели двоих людей, а двое детей находятся в тяжелом состоянии в больнице. В свете сумасшедших событий трое людей чудом не пострадали, отделавшись испугом.

Первой жертвой стрелка стал Вирго Рягастик, служивший в дружине кинорежиссера Ильмара Раага. Погибший лишь в начале года присоединился к «Тоомпеа».

Рягастик начал преследовать автомобиль водителя, совершившего аварию и пытавшегося скрыться с места происшествия. Когда он, наконец, догнал автомобиль, водитель начал стрельбу без предупреждения.

«В ту ночь он поступил, как настоящий гражданин, - сказал Рааг. - Сначала он позвонил по номеру 112, а лишь потом начал преследовать автомобиль предполагаемого преступника».

«Как кайтселитчик я горжусь, что был с ним частью одной команды», - добавил Рааг и выразил соболезнования семье и близким 40-летнего погибшего.

В дружине «Тоомпеа» также почтили память своего трагически убитого брата. «Этим поведением в ту ночь он показал лучшие качества настоящего кайтселитчика: внимательный к своим землякам и смелый в борьбе с преступниками», - говорится на странице дружины.

В дружите «Тоомпеа» также служит брат убитого Рягастика. На этой неделе вся команда возложит венки к могиле убитого.