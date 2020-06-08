Чудеса из бетона: выставка, которую обязательно нужно посетить в Таллинне этим летом

Август Комендант (1906–1992) эстонско-американский инженер-строитель, в сотрудничестве с известными архитекторами и инженерами спроектировал несколько шедевров архитектуры XX-го века. Его профессиональная карьера продолжалась более полувека с 1930-х годов по 1980-е и совпала с периодом, который характеризует модернизация, урбанизация и стремительное развитие технологий.