Чудеса из бетона: выставка, которую обязательно нужно посетить в Таллинне этим летом

Экскурсия по выставке «Чудеса из бетона. Инженер-строитель Август Комендант» на русском языке будет проводиться 13 июня в 12:00. Участие в экскурсии по музейному билету.
Август Комендант (1906–1992) эстонско-американский инженер-строитель, в сотрудничестве с известными архитекторами и инженерами спроектировал несколько шедевров архитектуры XX-го века. Его профессиональная карьера продолжалась более полувека с 1930-х годов по 1980-е и совпала с периодом, который характеризует модернизация, урбанизация и стремительное развитие технологий.
Куратор: Карл-Даг Лиге (Эстонский музей архитектуры)
Дизайнер по интерьеру: Томоми Хаяши (Hayashi-Grossschmidt Arhitektuur)
Графический дизайнер: Марье Эльма (Tuumik)
Перевод на русский язык: Елена Рыбакова
Архивные материалы: Архив архитектуры Пенсильванского университета (Филадельфия, США), Университет Макгилла (Монреаль, Канада), Архитекторы Моше Сафди (США), Архив архитектуры и строительства университета Пуэрто-Рико (Пуэрто-Рико), Политехнический университет Виргинии (Виргиния, США)