Вот это сюрприз: смотрите, что радио DFM приготовило для слушателей этим летом

Теперь каждый рабочий день c 11 и до 15 часов ритм будням задает Настя! Далее, с 15 часов, за ваше настроение берется Лола! Именно она поможет завершить день позитивом в двухчасовом PARTY TIME. Теперь ваш любимый интерактив PARTY TIME стартует в 17.00 и продолжается до 19 часов!

Готовы к путешествию в прошлое? Диск-жокей Алексей Исаченко вернет вас в 90-е! Не пропускайте каждую субботу в 18 часов (и в повторе по воскресеньям в 20.00) DСКАЧ DFM!

Настя и Лола на ФОТО: DFM

Планируешь путешествие и не знаешь, какое направление выбрать? Ищи подсказки в мини-программе FAST & TRAVEL, которая выходит трижды в день по субботам и воскресеньям.

А если решили остаться в Эстонии, то каждое буднее утро в 9.10 и в 12.10 слушайте свежую информацию с наших пляжей! Лето будет жарким вместе с DFM!