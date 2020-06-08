Лера Кудрявцева показала редкие фото мужа в годовщину свадьбы

Несмотря на большую разницу в возрасте, 49-летняя ведущая и 32-летний хоккеист доказывают, что в их отношениях царит полная идиллия. И хотя пару периодически критикуют, Лера всегда со смехом реагирует на то, что ее называют слишком старой для молодого мужа. За эти годы Игорь и Лера ни разу не были замечены в скандалах и уж точно не выносили свои разногласия на публику, а сейчас они воспитывают дочь Марию, в которой души не чают.