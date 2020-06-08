Муж Полины Гагариной: «Не разводились мы!»

Теперь экс-возлюбленный 33-летней Полины Гагариной живет отдельно — фотограф появляется в доме певицы лишь для того, чтобы пообщаться с трехлетней дочерью Мией, которую супруги тщательно скрывают от прессы. Несмотря на то, что звездная пара надеялась разойтись тихо, неравнодушные буквально атаковали их социальные сети. А Дмитрию Исхакову уже не первую неделю приходится отбиваться от назойливых подписчиков, жаждущих узнать правду.

Так, терпение фотографа лопнуло, и он публично признался, что никто пока не подавал заявление на расторжение брака.

Да не разводились мы!

— выпалил Дмитрий в ответ на очередной комментарий от поклонников, которые быстро смекнули, что во время пандемии такое сделать, и правда, непросто, так как суды закрыты.

К слову, многие почитатели супругов не сильно расстроились из-за разрыва, а некоторые и вовсе встали на сторону Исхакова, посчитав, что Гагарина его обделяла вниманием. «Вот Полинка теперь локти-то сгрызет себе. Развелась и мужик сразу помолодел лет на 15!»; «Вообще, мне всегда казалось, что вы мудрее, сильнее и глубже жены»; «После того, как вы перестали быть мужем Полины, вы стали более интересны людям. Вы талантливый человек», — отметили подписчики.

Напомним, что Гагарина и Исхаков обручились в 2014 году. Фотограф сделал возлюбленной предложение в одном из самых романтичных мест Парижа. Свадебное торжество же состоялось в Москве. Через три года у пары родилась наследница.

Вместе с Полиной Дмитрий занимался воспитанием ее 12-летнего сына Андрея от предыдущего брака с Петром Кисловым. «Хочу сказать, что очень горжусь этим парнем. Он закончил шестой класс на одни пятерки — для меня это совершенная фантастика. Он учится сам, без репетиторов и помощи уже несколько лет как. Сам я учился на тройки, от этого мое восхищение Андрюхой только усиливается», — не так давно делился с публикой фотограф.