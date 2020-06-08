Запланированная в Таллинне акция протеста против расизма отменяется

Акция Black Lives Matter отменяется, из-за слишком большого к ней интереса. В связи с опасностью заражения коронавирусом до конца июня запрещено проводить мероприятия, участниками которых становятся более ста человек.

Мероприятие в том виде, в котором мы его запланировали, не может сейчас пройти, поэтому пока что мы его отменили,

- объявила организатор мероприятия Хелен Бендер в Facebook

Мы продолжаем активно общаться с Департаментом здоровья и Департаментом полиции и погранохраны, чтобы найти найти место побольше и дать людям возможность собраться вместе ради одной цели.

Цель акции состоит в том, чтобы выразить поддержку протестующим США, который выступают за права темнокожих.

Для нас очень важно предоставить людям возможность выразить поддержку темнокожим и другим меньшинствам, которые каждый день борются за свои права,

- добавила Бендер.

Акция Black Lives Matter в Стокгольме, Швеция. ФОТО: TT NEWS AGENCY/ScanPix

На странице мероприятия в Facebook 1500 человек отметили свое участие, более 4000 отметили свою заинтересованность.