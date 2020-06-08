Запланированная в Таллинне акция протеста против расизма отменяется

Запланированная на Площади свободы в Таллинне акция протеста отменяется из-за слишком большого к ней интереса.
Акция Black Lives Matter отменяется, из-за слишком большого к ней интереса. В связи с опасностью заражения коронавирусом до конца июня запрещено проводить мероприятия, участниками которых становятся более ста человек.
Мероприятие в том виде, в котором мы его запланировали, не может сейчас пройти, поэтому пока что мы его отменили,
- объявила организатор мероприятия Хелен Бендер в Facebook
Мы продолжаем активно общаться с Департаментом здоровья и Департаментом полиции и погранохраны, чтобы найти найти место побольше и дать людям возможность собраться вместе ради одной цели.
Цель акции состоит в том, чтобы выразить поддержку протестующим США, который выступают за права темнокожих.
Для нас очень важно предоставить людям возможность выразить поддержку темнокожим и другим меньшинствам, которые каждый день борются за свои права,
- добавила Бендер.
На странице мероприятия в Facebook 1500 человек отметили свое участие, более 4000 отметили свою заинтересованность.
Акции протеста, который начались около двух недель назад в американском городе Миннеаполис, стали проходить и в Европе. Единомышленники движения Black Lives Matter нашлись в Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Голландии, Дании, Венгрии, Швеции и Финляндии.