Пн, 8.06.2020
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Запланированная в Таллинне акция протеста против расизма отменяется

Black Lives Matter protest Rootsis Stockholmis.

ФОТО: TT NEWS AGENCY/ScanPix

Запланированная на Площади свободы в Таллинне акция протеста отменяется из-за слишком большого к ней интереса.

Акция Black Lives Matter отменяется, из-за слишком большого к ней интереса. В связи с опасностью заражения коронавирусом до конца июня запрещено проводить мероприятия, участниками которых становятся более ста человек.

Мероприятие в том виде, в котором мы его запланировали, не может сейчас пройти, поэтому пока что мы его отменили,

- объявила организатор мероприятия Хелен Бендер в Facebook

Мы продолжаем активно общаться с Департаментом здоровья и Департаментом полиции и погранохраны, чтобы найти найти место побольше и дать людям возможность собраться вместе ради одной цели.

Цель акции состоит в том, чтобы выразить поддержку протестующим США, который выступают за права темнокожих.

Для нас очень важно предоставить людям возможность выразить поддержку темнокожим и другим меньшинствам, которые каждый день борются за свои права,

- добавила Бендер.

Акция Black Lives Matter в Стокгольме, Швеция.

ФОТО: TT NEWS AGENCY/ScanPix

На странице мероприятия в Facebook 1500 человек отметили свое участие, более 4000 отметили свою заинтересованность.

Акции протеста, который начались около двух недель назад в американском городе Миннеаполис, стали проходить и в Европе. Единомышленники движения Black Lives Matter нашлись в Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Голландии, Дании, Венгрии, Швеции и Финляндии.

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