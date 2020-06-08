Постоянное тестирование или работа на дому: что будет с порноиндустрией после окончания коронакризиса?

Рид уверена, что потребуется время, чтобы вся индустрия смогла встать на ноги. Даже несмотря на то, что во время карантина люди стали намного больше смотреть порно, производители терпят убытки, ведь новых съемок не проводится.

Живущая во Флориде, США, Рид рассказала, что съемки запрещены уже в течение нескольких месяцев, ведь в этой работе ничего не получится без близкого контакта.

Работу потеряли не только актеры, но и режиссеры, члены команд и визажисты,

- объяснила Рид.

Поскольку многие из них являются фрилансерами и появляются на работе по необходимости, безработица, которая продлилась несколько месяцев, оставила их совершенно без средств к существованию.

Но так как многие находились дома и смотрели порно, все-таки была возможность заработать,

- рассказала Райли.

Мейтленд Уорд и Райли Рид. ФОТО: Capital Pictures/Scanpix

Как и многие другие, Райли начала подрабатывать веб-моделью.

Такие сайты дают моделям возможность публиковать сольные любительские видео и зарабатывать деньги так, как они бы никогда не попробовали,

- объяснила Рид.

По словам порнозвезды, она заметила обгромный рост зрителей, на что действительно повлиял коронакризис.

Мне повезло, я продолжила работать из дома, записывая любительские видео, зарабатывая на этом,

- сказала Райли.

Рид считает, что в будущем больше внимания будет уделяться здоровью и безопасности.

Уже представляю, что когда возобновят съемки, площадка будет выглядеть совсем иначе, чтобы защитить команду и актеров от подобных вирусов,

- объяснила она.

Рид слышала, что в дополнение к обычному тесту на венерические заболевания, который делается каждые две недели, от порнозвезд будут требовать и теста на коронавирус.

Мне очень интересно, как изменится порноиндустрия, учитывая, как сильно коронавирус повлиял на весь мир,