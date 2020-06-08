Пн, 8.06.2020
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Стрельба в Лихула заставила рэпера nublu прервать молчание

Nublu.

ФОТО: Konstantin Sednev

В субботу вечером всю Эстонию потрясла новость о том, что в Лихула произошла стрельба, в результате чего двое человек погибли, трое ранены. Трагедия тронула и эстонского рэпера nublu.

В ночь на воскресенье рэпер опубликовал в Instagrami story карту, на которой изображена волость Лихула, и с помощью эмодзи выразил свое сочувствие.

Обычно рэпер не проявляет особой активности в социальных сетях.

nublu

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

В субботу вечером 32-летний мужчина, имеющий образование медбрата, на заправке в волости Лихула застрелил двоих и ранил троих человек, двое из которых - дети.

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