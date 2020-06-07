Самая гламурная блондинка Эстонии испугалась своего же фото семилетней давности

Через свой сториз в Instagram Хунт обратилась к подписчикам, опубликовав снимок, где она позирует в черной маске на лице. Фото к подписи снимка гласит: «me being a n***a» (я как н***р).

Этот снимок был опубликован в Instagram известной эстонки в декабре 2012.

«Мне было 17 лет, когда я сделала эту фотографию. Сейчас я удалила ее, потому что вижу, что она может быть оскорбительной», – пишет Хунт в социальных сетях сегодня.

«Я не позволю называть себя расистом, особенно учитывая, что этому снимку семь лет. Для меня все люди равны сейчас, и всегда », – добавила она.