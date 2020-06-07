ФОТО ⟩ Эстонская Рапунцель завораживает своими волосами и не только!

Бывшая звезда Playboy, эстонка Мари Метсаллик поделилась своей гордостью в социальных сетях.
Мари опубликовала в Instagram фотографию, которая заставляет завидовать всех девушек, кто когда-либо мечтал о длинных волосах. Впрочем, мужчины восторгаются не только волосами этой сногсшибательной красотки.
Мари уже давно отращивает волосы, но теперь они стали совсем длинными. Кажется, что вот-вот шевелюра девушки будет дотрагиваться до земли.
Смотрите сами!
Напомним, в 2010 году Метсаллик стала настоящей звездой Playboy. Девушка даже посещала дом Хью Хефнера.
В 2014 году Мецаллик опубликовала книгу «Дневник управляющей лесом», где она описала свое представление о жизни, природе, питании и быта человека.