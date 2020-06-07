ФОТО ⟩ Эстонская Рапунцель завораживает своими волосами и не только!

Мари опубликовала в Instagram фотографию, которая заставляет завидовать всех девушек, кто когда-либо мечтал о длинных волосах. Впрочем, мужчины восторгаются не только волосами этой сногсшибательной красотки.

Мари уже давно отращивает волосы, но теперь они стали совсем длинными. Кажется, что вот-вот шевелюра девушки будет дотрагиваться до земли.

Смотрите сами!

Напомним, в 2010 году Метсаллик стала настоящей звездой Playboy. Девушка даже посещала дом Хью Хефнера.