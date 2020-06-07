Новое фото принца Джорджа и принцессы Шарлотты умилило Сеть

Из-за пандемии Кейт Миддлтон и принц Уильям перестали выходить в свет. Младшие члены семьи Кембриджей тоже сидят дома, лишь иногда появляясь на фото с родителями. 6 июня супруги порадовали поклонников новым кадром с наследниками. На фото Уильям запечатлен в компании принцессы Шарлотты и принца Джорджа.