Вс, 7.06.2020
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Новое фото принца Джорджа и принцессы Шарлотты умилило Сеть

Принц Джордж и принцесса Шарлотта

ФОТО: Kirsty O'Connor/PA

В официальном Instagram Кейт Миддлтон и принца Уильяма появилось новое фото. В кадре герцог прогуливается с Джорджем и Шарлоттой под дождем.

Из-за пандемии Кейт Миддлтон и принц Уильям перестали выходить в свет. Младшие члены семьи Кембриджей тоже сидят дома, лишь иногда появляясь на фото с родителями. 6 июня супруги порадовали поклонников новым кадром с наследниками. На фото Уильям запечатлен в компании принцессы Шарлотты и принца Джорджа.

Отец с детьми идут под дождем, герцог заботливо держит зонт над сыном и дочерью, хотя у самого уже промокла вся куртка. ФОТО ЗДЕСЬ!

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