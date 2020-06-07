Скандал на похоронах Михаила Кокшенова: друзья артиста выгнали Панина с церемонии прощания

Сегодня в Москве прошли похороны народного артиста России Михаила Кокшенова. Актер умер на 84-м году жизни в частной клинике, причина смерти – осложнения после кровоизлияния в мозг.
Три года назад Кокшенов пережил тяжелый инсульт, после которого восстановился, а в последние полгода ему стало хуже – попеременно лечился, а потом проходил реабилитацию.
За Кокшеновым ухаживали медработники частной клиники, а также две супруги – бывшая Елена Кокшенова и вдова Наталья Лепехина. Елена оказывала скорее моральную поддержку, а вот бизнесвумен Наталья еще и оплачивала все медицинские расходы, сиделку. На похоронах Елена и Наталья держались вместе, их поддерживали друзья семьи. Попрощаться с отцом приехали обе дочери Михаила Кокшенова.
Церемония прощания завершилась в ритуальном зале Митинского крематория. Близкие похоронят урну с прахом артиста на Новодевичьем кладбище в фамильном склепе Кокшеновых. Там похоронены мама, бабушка и другие родственники коренного москвича Михаила Кокшенова.
Попрощаться с Кокшеновым помимо родни приехало около 15 друзей семьи. Близкие артиста малое количество людей на похоронах связывают с тем, что все друзья Кокшенова люди пожилые — из-за пандемии опасаются приезжать.
Из звезд был только актер Алексей Панин. Звезда фильма «Жмурки» явился с невестой и огромным букетом роз: рассказывал журналистам о том, какой чудесный актер был Михаил Кокшенов.
«Лет десять назад подрезал его на машине случайно», – вспомнил Панин последнюю встречу с Кокшеновым.
Михаил тогда подумал, что его преследуют автомобильные мошенники, но Панин извинился и рассыпался в комплиментах таланту артиста. Однако на похоронах Панин устроил скандал. Сначала заметил, что журналистов пришло больше, чем друзей – но эти высказывания пропустили мимо ушей. А потом Панину пришлось покинуть ритуальный зал.
«Я сказал, что Михаил Кокшенов был талантливым актером, но плохим режиссером!» – объяснил причину актер, оказавшись на улице. Панин много ругался матом, но присмирел, когда после прощания стали выходить друзья Кокшенова: «Что же ты там устроил?!» Скандалить с Паниным никто не стал, однако его высказывания многих удивили, пишет «Комсомольская правда».