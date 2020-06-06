Таня Терешина устроила жаркую съемку в трусах и кокошнике

Впрочем, давние поклонники и не думали в этом сомневаться, ведь Терёшина всегда следила за своей фигурой. Они осыпали любимицу комплиментами, назвав настоящей секс-бомбой.

Однако на новые снимки в подобном стиле подписчикам лучше не рассчитывать. Недавно певица призналась у себя на странице, что больше не будет участвовать в откровенных фотосессиях. Однако у нее накопилось немало пикантных кадров, которыми она готова активно делиться.