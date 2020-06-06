Сб, 6.06.2020
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Таня Терешина устроила жаркую съемку в трусах и кокошнике

Таня Терешина

ФОТО: Instagram

41-летняя певица, известная своими модельными формами, решила разобрать фотоархивы во время карантина и наткнулась на горячую фотосессию, которую не стала скрывать от фанатов. На кадрах артистка предстала в чёрном нижнем белье и такого же цвета кокошнике, дополнив образ массивными серьгами.

Артистка показала фигуру во всей красе и отметила, что снимки обошлись без ретуши.

Ноль фотошопа, просто талантливый фотограф и моя идеальная попа,

— пошутила она в Instagram.

Впрочем, давние поклонники и не думали в этом сомневаться, ведь Терёшина всегда следила за своей фигурой. Они осыпали любимицу комплиментами, назвав настоящей секс-бомбой.

Однако на новые снимки в подобном стиле подписчикам лучше не рассчитывать. Недавно певица призналась у себя на странице, что больше не будет участвовать в откровенных фотосессиях. Однако у нее накопилось немало пикантных кадров, которыми она готова активно делиться.

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