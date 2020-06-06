Стала известна причина смерти жены Андрея Норкина

О смерти 52-летней Юлии сообщил ее супруг Андрей Норкин.

Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей,

— написал он.

Близкие супружеской пары уточнили, что причиной ухода Юлии стали проблемы с сердцем. «Я с Юлей разговаривал несколько дней назад. У Норкиных возникли проблемы с переходом сына в старшую школу. И она со мной консультировалась. Сказал, что ей надо делать. Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, плюс все эти коронавирусные дела вызвали эмоциональный стресс. Случился инфаркт. И Юлю не успели спасти», — рассказал историк Евгений Спицын, ставший героем одной из программ журналистки.

Позже появилась информация, что Юлия Норкина совершила самоубийство. Это стало полной неожиданностью для многих из ее окружения...