Стала известна причина смерти жены Андрея Норкина

О смерти 52-летней Юлии сообщил ее супруг Андрей Норкин. «Юльчонка больше нет.
О смерти 52-летней Юлии сообщил ее супруг Андрей Норкин.
Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей,
— написал он.
Близкие супружеской пары уточнили, что причиной ухода Юлии стали проблемы с сердцем. «Я с Юлей разговаривал несколько дней назад. У Норкиных возникли проблемы с переходом сына в старшую школу. И она со мной консультировалась. Сказал, что ей надо делать. Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, плюс все эти коронавирусные дела вызвали эмоциональный стресс. Случился инфаркт. И Юлю не успели спасти», — рассказал историк Евгений Спицын, ставший героем одной из программ журналистки.
Позже появилась информация, что Юлия Норкина совершила самоубийство. Это стало полной неожиданностью для многих из ее окружения...
К слову, Юлия Норкина до последнего работала на радио «Комсомольская правда». Последний ее эфир состоялся 26 апреля. «Как больше нет?! Боже, что случилось? Не хочу в это верить! Молодая, красивая, умная и справедливая женщина. Приношу свои искренние соболезнования»; В голове застучало молотками. «Не верю, не хочу верить. Держитесь, дорогой наш. Силы вам и всей вашей семье. Мы с вами...»; «Как несправедливо, неправильно, не должно так быть, не должно... Светлая память, вечная память...» — пользователи Сети стараются поддержать Андрея Норкина теплыми словами.