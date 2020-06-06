Михаил Кокшенов будет кремирован

«Онкологическое заболевание? Нет, первый раз о нем слышу... Миша три года находился в тяжелейшем состоянии после инсульта: то лучше ему было, то хуже. Так же и ел: то сам, то приходилось кормить. Привычного общения с Мишей уже давно не было. «Привет да как дела», — вот и весь разговор. Услышать его — уже счастье. Подробности о друге узнавал через его жену Наташу. Она сделала для супруга все: сиделки, массажисты, лучшие реабилитационные центры….».