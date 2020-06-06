Стало известно о том, что Михаил Кокшенов будет кремирован. Прощание с народным артистом России пройдет в ритуальном зале Митинского крематория, траурная церемония состоится 7 июня в 10:30 утра, пишет СтарХит.
После этого прах звезды российского кинематографа захоронят прах на Новодевичьем кладбище в семейном склепе недалеко от могилы Гоголя.
Ранее Стас Садальский сообщил о том, что Кокшенов будет похоронен рядом с мамой, бабушкой и другие своими родственниками. Не многие знают о том, что артист из интеллигентной семьи коренных москвичей – хотя большинство зрителей думали, что он деревенский, так Михаил Михайлович вживался в роль и блистательно обыгрывал образы настоящего русского мужика.
«Больше двух лет он боролся с последствиями инсульта, я очень надеялся, что справится, да иначе и быть не могло: спортсмен, сердцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал все, даже свой недуг. Но, увы», — написал Садальский.
Актер также добавил, что Кокшенов был представителем золотого периода отечественного кинематографа, поэтому его уход — невосполнимая потеря для всей индустрии.
«Уходит эпоха» — банальное выражение, но это правда. Уходят лучшие, замены им нет и равных им нет», — резюмировал Стас.
Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Михаил Михайлович долгие годы сражался с онкологическим заболеванием и проходил курсы лечения, но его близкий друг, сатирик Аркадий Инин опроверг эту информацию в беседе со «СтарХитом».
«Онкологическое заболевание? Нет, первый раз о нем слышу... Миша три года находился в тяжелейшем состоянии после инсульта: то лучше ему было, то хуже. Так же и ел: то сам, то приходилось кормить. Привычного общения с Мишей уже давно не было. «Привет да как дела», — вот и весь разговор. Услышать его — уже счастье. Подробности о друге узнавал через его жену Наташу. Она сделала для супруга все: сиделки, массажисты, лучшие реабилитационные центры….».
Аркадий Яковлевич сказал, что родные актера предчувствовали его уход. «Рано или поздно это случится, последние месяцы Миша лежал в подмосковной больнице. Его привезли туда в тяжелом состоянии — сразу направили в реанимацию», — добавил Инин.