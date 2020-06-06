Пожилой священник умер и оставил 27-летнему мужу богатое наследство

Самочувствие 81-летнего Клементса ухудшилось во время карантинных мер, введенных из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции. Он несколько дней отказывался от госпитализации, несмотря на высокую температуру и дезориентацию. В итоге Марин все же отвез его в больницу в Бухаресте.

Первоначально священника изолировали в коронавирусном отделении, однако подозрения на COVID-19 не подтвердились. После этого мужчину перевели в отделение сердечно-сосудистых заболеваний. Он впал в кому и вскоре скончался в реанимации. Супруг не мог навещать его в больнице из-за карантина.

Марин признался, что не намерен долго горевать по покойному. «Я поплакал, конечно, но двух дней достаточно, — говорит манекенщик. — Филип не хотел бы, чтобы я плакал. Ему хотелось, чтобы люди были счастливы, несмотря ни на что».

Филип и Флорин. ФОТО: Kent Live / SWNS.com/Scanpix

После смерти Клементса Марин получит 150 тысяч фунтов стерлингов (168 тысяч евро), на которые была застрахована жизнь священника, и унаследует его дом в Бухаресте, стоивший 100 тысяч фунтов стерлингов (112 тысяч евро). Кроме того, он может рассчитывать на пожизненное пособие в размере 2 тысяч фунтов стерлингов в месяц (2240 евро). Выплата будет прекращена лишь в том случае, если манекенщик заключит новый брак.

Ранее Марин утверждал, что непременно станет сиделкой для пожилого мужа, если тот вдруг заболеет. Он с негодованием отвергал предположения о том, что заключил брак из-за денег. «Дорогие, не моя вина, что он оставил мне столько денег», — прокомментировал Марин свое наследство.

Филип и Флорин. ФОТО: Caters News Agency/Scanpix