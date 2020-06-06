«Я был один против пятерых»: чернокожего студента из Эстонии избили в Таллинне

Публикую этот пост не для того, чтобы меня пожалели, а для того, чтобы показать, почему мы говорим: жизни черных имею значение!

Это я в прошлом году в октябре. На меня напали пятеро эстонцев, которые кричали мне «N*gga N*gga». Я получил удар и попытался дать отпор, но я был один против пятерых. То, что произошло после этого, повлияло на все сферы моей жизни и на каждое решение, которое я принял за последние восемь месяцев. Я чуть не потерял зрение. В течение нескольких дней мне приходилось бороться с ужасной мигренью, потому что мой глаз был чувствителен к свету. Даже мысль о свете вызывала у меня сильные головные боли. А потом мне пришлось сражаться с моими «амбициозными» 60 ECTS (система оценки проделанной работы при освоении образовательной программы или курса в Европе - прим.ред.) за семестр + работа.

Следующие пару месяцев после этого были жесткими для меня, если честно, но каким-то образом, с Божьей помощью, я закончил семестр. Чего я никогда не пойму, так это то, что я был вынужден пройти через все это просто потому что какие-то люди решили, что это нормально — причинять мне боль из-за цвета моей кожи. Если бы я спровоцировал их или сказал им что-то, я бы, возможно, рационализировал это. Но я был целью, потому что я черный!

Последние несколько недель были очень тяжелыми для меня лично. Смотреть видео, в котором Ахмауд Арбери был убит, потому что люди, очевидно, подумали, что он был вором. Затем Джорджа Флойда убили, пока он звал свою мать - разбивает мое сердце способами, которые я не могу выразить словами. Я считаю себя одним из них, и, в мире, в котором мы живем сегодня, это пугает и ужасает меня. Я пытался зайти сюда (в Instagram - прим.ред), чтобы что-то опубликовать, но я не мог заставить себя сделать это, потому что это слишком реально и личное для меня.