Семья спасла крошечного лисенка, который решил, что их собака — это его мама

Обычно детеныши ведут себя осторожнее, но этот оказался довольно храбрым, хотя был одиноким и маленьким, рассказывает Лайф.
Семья Кабальеро из города Темпе, Аризона, США, отправилась на прогулку со своей собакой Оливкой, когда произошла неожиданная встреча. За терьером вдруг увязался серый комочек, который бежал за ним, не отставая, по всему району. Это был маленький, не более 20 см, лисенок — он смог бы даже уместиться в ладонях. И, видимо, он принял питомца за свою маму.
«Это было забавно, потому что лисенок подумал, что наша собака была его мамой», говорит пятилетний Дилан Кабальеро.
Крошка даже последовал за Оливкой домой. Он был измотан и обезвожен и стал жадно пить воду из включенных во дворе разбрызгивателей. Отметив, что к тому же малыш оказался далеко от дома и мамы, Кабальеро решили связаться с местным центром охраны дикой природы. Они аккуратно заманили лисенка в коробку, не дотрагиваясь до него, и дождались специалистов.
Пушистику было всего шесть недель, и первое время его кормили с помощью шприца, пока он не стал самостоятельно есть из миски. Сотрудники центра надеются, что малыша в скором времени удастся вернуть в дикую природу, присоединив к ранее найденным серым лисам, пишет Boredpanda. По мнению экспертов, детеныши лис обычно не так смелы, когда приближаются к людям. Но этот потеряшка почему-то оказался бесстрашным, и ему повезло, что он встретил добрых людей.