Семья спасла крошечного лисенка, который решил, что их собака — это его мама

Семья Кабальеро из города Темпе, Аризона, США, отправилась на прогулку со своей собакой Оливкой, когда произошла неожиданная встреча. За терьером вдруг увязался серый комочек, который бежал за ним, не отставая, по всему району. Это был маленький, не более 20 см, лисенок — он смог бы даже уместиться в ладонях. И, видимо, он принял питомца за свою маму.

«Это было забавно, потому что лисенок подумал, что наша собака была его мамой», говорит пятилетний Дилан Кабальеро.

Лисенку было всего лишь шесть недель ФОТО: скриншот видео

Крошка даже последовал за Оливкой домой. Он был измотан и обезвожен и стал жадно пить воду из включенных во дворе разбрызгивателей. Отметив, что к тому же малыш оказался далеко от дома и мамы, Кабальеро решили связаться с местным центром охраны дикой природы. Они аккуратно заманили лисенка в коробку, не дотрагиваясь до него, и дождались специалистов.

Люди аккуратно заманили лисенка в коробку, не дотрагиваясь до него, и дождались специалистов. ФОТО: скриншот видео