Русский ресторан «Пушкин» во время протестов в США отстоял кандидат на руку и сердце Волочковой

Последние дни российский сегмент Сети и СМИ всячески обсуждают и восхваляют бравых ребят из Сан-Диего в Калифорнии, США, которые не позволили разгневанной толпе разрушить русский ресторан. Протесты и хаос набирают обороты, но армянский владелец ресторана «Пушкин» не планировал терять бизнес, потому и позвал друзей, которых в Сети в шутку окрестили «русской мафией». Но правда оказалась куда проще: парни просто очень любят местный борщ.

Они отстояли ресторан "Пушкин" ФОТО: Instagram

Выяснилось, что это сияние Айка в лучах славы не стало для него первым. В 2011 году он уже появился в популярной программе «Давай поженимся», куда пришла искать мужа известная балерина Анастасия Волочкова. Звезда была поражена, увидев Айка, ведь он встретил ее с букетом цветов и в балетной пачке. На тот момент 35-летний мужчина искал жену после неудачных отношений и надеялся, что Анастасия станет его судьбой.

Айк Газарян оказался парнем с хорошим чувством юмора, который писал тексты для многих комиков. На тот момент он работал директором корпоративных рисков в иностранной компании. Также мужчина любил вкусно поесть, но вот Анастасия в силу профессии постоянно сидела на диетах. Балерину не сманил даже дом в Сан-Франциско и американский паспорт, а слова о недопустимости измен заставили отвести взгляд.

Под конец передачи Айк потанцевал с Анастасией народный армянский танец, а затем «украл» невесту. Правда, позже, смеясь, звезда вернулась на место. И хоть роман с популярной балериной Айку закрутить не удалось, это никак не повлияло на его счастье. Сейчас мужчина живет в Штатах, где у него есть успешный бизнес. А женщину мечты — внимательную и любящую Юлию — он все-таки нашел и женился на ней. Теперь пара вместе воспитывает сына и ждет второго ребенка.

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