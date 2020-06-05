Жена Александра Цекало засветила упругую грудь в прозрачной футболке

В кадре 30-летняя брюнетка предстала в мокрой белой футболке без бюстгальтера. Пикантный снимок Эрвин сопроводила философской фразой. «Вы начнете спасать мир, спасая одного человека. Все остальное — романтика либо политика», — отметила супруга продюсера.

К слову, подписчики Дарины знают, что у художницы особая страсть к обнаженке. В своих картинах она преимущественно пишет не прикрытую одеждой натуру. Однажды она даже показала... голого Цекало.

Впрочем, 59-летний продюсер души не чает в красавице-жене и сносит все ее выходки. «Я и моя жена Дариша любим друг друга, мы занимаемся сексом, готовим еду вместе, смотрим сериалы», — недавно откровенничал он.

Ранее Эрвин предпочитала не делиться подробностями личной жизни, но в последнее время стала более разговорчивой. «Я ужасно готовлю. Но сполна компенсирую это в постели», — признавалась художница.