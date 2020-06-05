Названы три продукта, которые лучше исключить во второй половине дня

Как пояснили специалисты, в некоторых сырах содержится аминокислота, которая увеличивает выработку норадреналина. Последний выделяется в стрессовых ситуациях. Что в итоге мешает спокойному отдыху.

Что касается темного шоколада, то он «перебивает» сон из-за присутствия в продукте вместе с аминокислотами кофеина.

Кроме того, незадолго до сна не рекомендуется есть блюда с капустой. Даже в том случае, если это будет легкий овощной салат. Присутствующие в крестоцветных (брокколи, обычной и цветной капусте) нерастворимые волокна долго перевариваются и препятствуют спокойному сну.