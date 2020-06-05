В Сеть попало «запрещенное» фото с похорон Юлии Началовой

«Я этот кадр взяла из Интернета, в моем в архиве его не было. Я увидела это фото с похорон в прошлом году. Естественно, во время похорон я ни о чем даже думать не могла, увидела своего друга и сказала ему какие-то важные слова, которые нам обоим тогда были нужны. Мы в тот момент даже не видели, что нас фотографируют. А потом я этот кадр увидела в СМИ, там были и другие фото, где я общаюсь с людьми, которые пришли проститься с Юлей. Что в этом может быть запрещенного?» - выразила свои мысли Анна.