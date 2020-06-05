Российская радиоведущая и жена Андрея Норкина Юлия умерла в возрасте 53 лет

Норкин посвятил 53-летней супруге трогательный пост, который стал полной неожиданностью даже для его коллег, пишет Starhit.ru.

«Юльчонка больше нет, — написал он. — Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но в основном людей. Если вы хотите и можете попрощаться с ней, приезжайте в субботу, 6 июня, на Новодеревенское кладбище в Пушкино. Со Староярославского шоссе — поворот направо у храмов. Нужно проехать до кладбища, повернуть налево и двигаться до самого конца территории, там мы будем ориентировочно в 13.30».

Пользователи Сети не могут поверить в произошедшее и приносят Андрею Владимировичу соболезнования. «Господи, какое горе. Андрей Владимирович, искренние соболезнования»; «В голове не укладывается — как так? Умная, красивая, такая молодая... Вы держитесь! Самые искренние соболезнования всей вашей семье»; «Как гром среди ясного неба! Что случилось с Юлией?» — эти вопросы пока остались без ответа.

Напомним, будущих супругов свела общая профессия — они познакомились на работе в 1992 году и через несколько месяцев поженились. Пара вместе вела эфиры на радиостанциях «Эхо Москвы», «Говорит Москва», а затем — «Комсомольской правды».