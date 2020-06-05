Российская радиоведущая и жена Андрея Норкина Юлия умерла в возрасте 53 лет

Сегодня днем телеведущий сообщил в личном блоге печальную новость: не стало его жены Юлии Норкиной. Пока Андрей Владимирович не называет причину трагедии.
Норкин посвятил 53-летней супруге трогательный пост, который стал полной неожиданностью даже для его коллег, пишет Starhit.ru.
«Юльчонка больше нет, — написал он. — Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но в основном людей. Если вы хотите и можете попрощаться с ней, приезжайте в субботу, 6 июня, на Новодеревенское кладбище в Пушкино. Со Староярославского шоссе — поворот направо у храмов. Нужно проехать до кладбища, повернуть налево и двигаться до самого конца территории, там мы будем ориентировочно в 13.30».
Пользователи Сети не могут поверить в произошедшее и приносят Андрею Владимировичу соболезнования. «Господи, какое горе. Андрей Владимирович, искренние соболезнования»; «В голове не укладывается — как так? Умная, красивая, такая молодая... Вы держитесь! Самые искренние соболезнования всей вашей семье»; «Как гром среди ясного неба! Что случилось с Юлией?» — эти вопросы пока остались без ответа.
Напомним, будущих супругов свела общая профессия — они познакомились на работе в 1992 году и через несколько месяцев поженились. Пара вместе вела эфиры на радиостанциях «Эхо Москвы», «Говорит Москва», а затем — «Комсомольской правды».
У Юлии есть сын Александр от первого брака, у Андрея — дочь Александра. В 2002 году Норкины усыновили семимесячного Артема, которого мать бросила в больнице. Два года спустя они узнали, что эта же женщина оставила в клинике еще одного ребенка — маленького Алешу. Недолго думая, они забрали мальчика к себе.