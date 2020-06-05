Радиоведущий Алари Кивисаар ответил на критику, последовавшую после его высказываний в адрес темнокожих

Единственная возможность никого не раздражать - это молчать, сторониться и делать то же самое, что остальные считают нужным. Такой план действий приносит удовлетворение многим,

Кивисаар считает, что его слова были вырваны из контекста: «Мое немного рельефное словоупотребление уже не должно вызывать ни у кого удивления. Я надеюсь, что люди слышат не только слова, но и их смысл. В том отрывке из утренней программы все единогласно осудили чудовищный посупок зверского полицейского», - пишет Sky.ee.