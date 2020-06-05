Для тех, кто собирается покупать или снимать жилье в Эстонии: в каком городе дешевле и какие сейчас цены

Благодаря буму в сфере строительства в стране с девяностых годов прошлого века и до настоящего времени предложения по недвижимости существенно превышают спрос. Предлагаются объекты в новостройках и на вторичном рынке жилья, пишет Zen.Yandex.ru.
После того, как Эстония вошла в состав Европейского союза, стоимость жилья еще какое-то время оставалась достаточно низкой. По этой причине граждане иных государств обращали внимание на Эстонию, как на объект приобретения здесь недвижимости.
С 2004 по 2016 годы отмечались скачки цен на дома и квартиры. Но с того времени стоимость является стабильно высокой. Сегодня приобретение недвижимости в стране – это достаточно выгодное вложение денег.
Популярные категории жилья
Самыми востребованными на данный момент и одновременно достаточно дорогими являются квартиры, расположенные в уезде Харьюмаа и в Таллинне. За последнее время около 70 процентов сделок, связанных с куплей-продажей недвижимости, приходятся именно на эти части страны.
В этих районах стоит обратить внимание на жилой фонд периода СССР. Речь идет о так называемых хрущевках, которых здесь достаточно много. Не стоит переживать по поводу общего состояния таких строений. Дома сохранились идеально. Покупая такое жилье, можно быть уверенными в том, что:
- Все дома прошли программу реновации – был проведен капитальный ремонт.
- В домах полностью обновлены лестницы, системы водопровода и подъезды, отремонтированы крыши.
- В строениях установлены новые лифты, двери и окна.
- Рядом с домами присутствуют скверы и современные детские площадки.
- Кроме того, в данных районах есть новостройки, в которых тоже можно купить квартиру.
Недвижимость по регионам
Примерную стоимость жилья в стране указать довольно сложно. Она зависит от региона, в котором расположена квартира или дом. Стоит рассмотреть самые популярные регионы, города и уезды, в которых можно приобрести недвижимость.
Уезд Харьюмаа, Таллинн
Как уже отмечалось выше, это самый востребованный район для приобретения жилья. Иностранные граждане обожают Таллинн и рядом расположенные окрестности.
В данном густонаселенном уезде проживает около 700 тысяч человек. Квартиры можно приобрести не только в Таллинне, но в таких населенных пунктах, как Локса, Маарду, Палдиски и Кейла.
Стоит обратить внимание на районы самого Таллинна – Кесклинн, Пирита, Каламая и Кристийне. Стоимость аренды в столице выглядит примерно так:
- Однокомнатная или студия – 300 евро в месяц.
- Двухкомнатная – 400 евро в месяц.
- Трехкомнатная – 500 евро в месяц.
В пригородах аренда будет ниже примерно на 20 процентов. Что касается стоимости покупки, то здесь отмечаются следующие расценки – однокомнатная – не менее 45 тысяч евро, двухкомнатная – около 60 тысяч евро, трехкомнатная – около 70 тысяч евро. На окраине города за 35 тысяч евро можно приобрести небольшую студию. Комфортабельный двухэтажный коттедж продается примерно за 200 тысяч евро.
Тарту
Этот город расположен в южной части страны, примерно в 200 км от столицы. Здесь находится много достопримечательностей и учебных заведений. Город занимает второе место по численности населения, здесь живет около 100 тысяч человек.
Аренда жилья стоит 200-250 евро за однокомнатную квартиру, за двухкомнатную – 300-350 евро, за трехкомнатную – 400-450 евро в месяц. Приобрести собственное жилье можно за:
- 38 тысяч евро за однокомнатную квартиру;
- 45 тысяч евро за двухкомнатную;
- 55 тысяч евро за трехкомнатную.
В городе пользуются популярностью небольшие по площади студии около 25 квадратных метров. Приобрести подобное жилье можно примерно за 25 тысяч евро. Если появится желание купить дом средних размеров, заплатить придется около 170 тысячами евро.
Нарва
В данном городе проживает много русскоязычных жителей. Это столица уезда Ида-Вируума, что находится рядом с российской границей. Арендовать квартиру в Нарве можно по таким ценам:
- Студия – 120 евро.
- Однокомнатная квартира – 200 евро.
- Двухкомнатная – 280 евро.
- Трехкомнатная – 400 евро.
Стоимость покупки однокомнатной квартиры равна 30 тысячам, двухкомнатной 45 тысячам, трехкомнатной 60 тысячам евро. Можно приобрести небольшой дом на окраине, который будет стоить около 130 тысяч евро.
Пярну
Город занимает четвертое место по численности населения и по площади. Расположен он на юго-западе страны. Это город-порт, климат которого – теплый и мягкий. Данная недвижимость идеально подходит для летнего отдыха.
При желании арендовать жилье, придется платить 200 евро за одну комнату, за двухкомнатную – 300 евро, за трехкомнатное жилье – 400 евро. Купить недвижимость можно по таким расценкам:
- Однокомнатная квартира – 35 тысяч евро.
- Двухкомнатная – 45 тысяч евро.
- Трехкомнатная – 55-60 тысяч евро.
Большой популярностью пользуются небольшие коттеджи. Дом с тремя спальнями стоит около 170 тысяч евро.
Аренда жилья
В большинстве случаев жилье можно взять в аренду на достаточно длительный срок – от 6 месяцев до года. Найти жилье в аренду напрямую у собственника сложно, стоит искать профессионального маклера.
Подобное сотрудничество – это гарантия безопасности. В таком случае аренда жилья будет несколько дороже.
- Аренда за первый месяц;
- Залог за целостность имущества – сумма одной месячной платы;
- Комиссия агенту – размер оплаты квартиры за месяц.
В таком случае первый взнос за аренду квартиры стоимостью 400 евро составит 1200 евро. Не нужно пугаться высокой оплаты. Сотрудничество со специалистом в состоянии обеспечить стопроцентную безопасность для участников сделки.
По окончании аренды залог возвращается. Если же будет что-то испорчено или выйдет из строя по вашей вине, залог останется у собственника.
Заключение договора
Если стороны заключают бессрочный договор, стоимость аренды будет изменяться по соглашению сторон. В данном документе в обязательном порядке должны быть указаны данные собственника квартиры и того, кто является арендатором. Новые жильцы могут запросить у собственника документы на жилье. Часто это позволяет убедиться в законности сделки.
В договоре пишется, что расходы по коммунальным платежам берут на себя арендаторы. Отдельно ничего платить не нужно. Обычно счета входят в ежемесячную плату за квартиру. Сумма подобных платежей за воду, газ и отопление зависит от стоимости обслуживания дома, в котором находится квартира. В среднем зимой приходится платить около 150 евро, летом 70 евро.
Поиск недвижимости
Если нет желания или возможности обратиться в агентство недвижимости, найти подходящее жилье можно самостоятельно. Для этого следует посетить порталы:
Это самые популярные ресурсы по поиску недвижимости в стране.