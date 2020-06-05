Для тех, кто собирается покупать или снимать жилье в Эстонии: в каком городе дешевле и какие сейчас цены

После того, как Эстония вошла в состав Европейского союза, стоимость жилья еще какое-то время оставалась достаточно низкой. По этой причине граждане иных государств обращали внимание на Эстонию, как на объект приобретения здесь недвижимости.

С 2004 по 2016 годы отмечались скачки цен на дома и квартиры. Но с того времени стоимость является стабильно высокой. Сегодня приобретение недвижимости в стране – это достаточно выгодное вложение денег.

Популярные категории жилья

Самыми востребованными на данный момент и одновременно достаточно дорогими являются квартиры, расположенные в уезде Харьюмаа и в Таллинне. За последнее время около 70 процентов сделок, связанных с куплей-продажей недвижимости, приходятся именно на эти части страны.

В этих районах стоит обратить внимание на жилой фонд периода СССР. Речь идет о так называемых хрущевках, которых здесь достаточно много. Не стоит переживать по поводу общего состояния таких строений. Дома сохранились идеально. Покупая такое жилье, можно быть уверенными в том, что:

Все дома прошли программу реновации – был проведен капитальный ремонт.

В домах полностью обновлены лестницы, системы водопровода и подъезды, отремонтированы крыши.

В строениях установлены новые лифты, двери и окна.

Рядом с домами присутствуют скверы и современные детские площадки.

Кроме того, в данных районах есть новостройки, в которых тоже можно купить квартиру.

Недвижимость по регионам

Примерную стоимость жилья в стране указать довольно сложно. Она зависит от региона, в котором расположена квартира или дом. Стоит рассмотреть самые популярные регионы, города и уезды, в которых можно приобрести недвижимость.

Уезд Харьюмаа, Таллинн

Как уже отмечалось выше, это самый востребованный район для приобретения жилья. Иностранные граждане обожают Таллинн и рядом расположенные окрестности.

В данном густонаселенном уезде проживает около 700 тысяч человек. Квартиры можно приобрести не только в Таллинне, но в таких населенных пунктах, как Локса, Маарду, Палдиски и Кейла.

Стоит обратить внимание на районы самого Таллинна – Кесклинн, Пирита, Каламая и Кристийне. Стоимость аренды в столице выглядит примерно так:

Однокомнатная или студия – 300 евро в месяц.

Двухкомнатная – 400 евро в месяц.

Трехкомнатная – 500 евро в месяц.

В пригородах аренда будет ниже примерно на 20 процентов. Что касается стоимости покупки, то здесь отмечаются следующие расценки – однокомнатная – не менее 45 тысяч евро, двухкомнатная – около 60 тысяч евро, трехкомнатная – около 70 тысяч евро. На окраине города за 35 тысяч евро можно приобрести небольшую студию. Комфортабельный двухэтажный коттедж продается примерно за 200 тысяч евро.

Тарту

Этот город расположен в южной части страны, примерно в 200 км от столицы. Здесь находится много достопримечательностей и учебных заведений. Город занимает второе место по численности населения, здесь живет около 100 тысяч человек.