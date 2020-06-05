Чем нельзя закусывать и запивать алкоголь

Чем нельзя закусывать спиртное, чтобы избежать похмелья

Похмелье считается чем-то безобидным и естественным, закономерным побочным эффектом застолья. Однако это последствия обезвоживания и интоксикации организма продуктами распада этанола и другими содержащимися в алкоголе вредными веществами, так что ничего естественного в похмелье нет.

Список нежелательных продуктов

Соленые закуски (селедка, маринованные огурцы и грибы). Алкоголь выводит жидкости из организма, к тому же действует как диуретик – то есть провоцирует частые походы в туалет. Соль, с одной стороны, удерживает влагу и восстанавливает солевой баланс, но с другой – разжигает жажду, заставляя пить буквально один бокал за другим. Поскольку спиртное доходит до мозга не сразу, есть риск сильно перебрать и проснуться на следующий день с жестоким похмельем.

(селедка, маринованные огурцы и грибы). Алкоголь выводит жидкости из организма, к тому же действует как диуретик – то есть провоцирует частые походы в туалет. Соль, с одной стороны, удерживает влагу и восстанавливает солевой баланс, но с другой – разжигает жажду, заставляя пить буквально один бокал за другим. Поскольку спиртное доходит до мозга не сразу, есть риск сильно перебрать и проснуться на следующий день с жестоким похмельем. Пряная еда . Например, индийский карри и жареные куриные крылышки даже в обычный день – серьезное испытание для желудка, а со спиртным – почти катастрофа. Алкоголь расслабляет мышцы, желудок работает хуже, незадачливый дегустатор получает изжогу и отрыжку.

. Например, индийский карри и жареные куриные крылышки даже в обычный день – серьезное испытание для желудка, а со спиртным – почти катастрофа. Алкоголь расслабляет мышцы, желудок работает хуже, незадачливый дегустатор получает изжогу и отрыжку. Зелень. Это очень легкая еда, почти не задерживающаяся в организме. Соответственно, закусывать зеленью спиртное – всё равно, что пить на пустой желудок.

Это очень легкая еда, почти не задерживающаяся в организме. Соответственно, закусывать зеленью спиртное – всё равно, что пить на пустой желудок. Суши. Мало того, что сырая рыба в соевом соусе не сочетается с алкоголем по вкусу, она еще и провоцирует обезвоживание, обеспечивая этим сильную головную боль наутро.

Мало того, что сырая рыба в соевом соусе не сочетается с алкоголем по вкусу, она еще и провоцирует обезвоживание, обеспечивая этим сильную головную боль наутро. Сладкое . С осторожностью следует отнестись к сладким закускам, вроде шоколада, пирожных, жирных тортов, экзотических фруктов. Организм будет расщеплять сахаросодержащие продукты в первую очередь, в результате человек сильно опьянеет и получит суровое похмелье.

. С осторожностью следует отнестись к сладким закускам, вроде шоколада, пирожных, жирных тортов, экзотических фруктов. Организм будет расщеплять сахаросодержащие продукты в первую очередь, в результате человек сильно опьянеет и получит суровое похмелье. Свежие помидоры . В сочетании со спиртным провоцируют несварение желудка и газы.

. В сочетании со спиртным провоцируют несварение желудка и газы. Жирное, жареное и уксусные маринады . Оказывают дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную, которым и так приходится нелегко.

. Оказывают дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную, которым и так приходится нелегко. Пицца. Сочетает в себе практически все вышеперечисленное: помидоры, острый соус и жирное тесто. Это эталонная «антизакуска» к крепкому алкоголю.

Кроме стандартных закусок, продающихся в любом баре или супермаркете, есть и другие опасности.

Не стоит запивать алкоголем

Лекарства. Все знают, что спиртное несовместимо с антибиотиками, но в этот же список следует включить болеутоляющие, антидепрессанты, противоотечные, антигистаминные. В сочетании с алкоголем эти препараты провоцируют головокружение, сонливость, тошноту, аритмию, расстройство моторики и даже проблемы с печенью.

Сморчки. Соленые или маринованные грибы – прекрасная закуска к водке, но лучше ограничиться традиционными белыми/подосиновиками/лисичками и т.д., так как сморчки со спиртным могут стать причиной тошноты или аллергической реакции.

Чем нельзя запивать алкоголь

Энергетические напитки . Первый и самый важный пункт в этом списке. Обычно уже после нескольких порций спиртного человек чувствует себя расслабленно и хочет спать, но энергетик стимулирует организм, поэтому очень легко проскочить свою норму и продолжить пить, даже когда концентрация алкоголя в организме достигла опасных значений. Побочными эффектами таких «коктейлей» могут быть повышенное давление, аритмия, судороги, для людей с проблемами сердца или ослабленным здоровьем – даже инсульт или инфаркт.

. Первый и самый важный пункт в этом списке. Обычно уже после нескольких порций спиртного человек чувствует себя расслабленно и хочет спать, но энергетик стимулирует организм, поэтому очень легко проскочить свою норму и продолжить пить, даже когда концентрация алкоголя в организме достигла опасных значений. Побочными эффектами таких «коктейлей» могут быть повышенное давление, аритмия, судороги, для людей с проблемами сердца или ослабленным здоровьем – даже инсульт или инфаркт. Кофе . Ситуация та же что и с энергетиками, но в более легкой форме.

. Ситуация та же что и с энергетиками, но в более легкой форме. Газированные напитки . Углекислый газ раздражает слизистую желудка и ускоряет всасываемость алкоголя в кровь, опьянение наступает быстрее. Это относится к коле, лимонадам, пиву и шампанскому. Идеально запивать спиртное несладкими фруктовыми соками прямого отжима.

. Углекислый газ раздражает слизистую желудка и ускоряет всасываемость алкоголя в кровь, опьянение наступает быстрее. Это относится к коле, лимонадам, пиву и шампанскому. Идеально запивать спиртное несладкими фруктовыми соками прямого отжима. Коктейли. Из-за нескольких компонентов в составе коктейли считаются самыми вредными в плане похмелья, лучше выпивать за вечер не больше 2-3 коктейлей . Также не рекомендуется пить за один вечер напитки из разных сырьевых категорий. Например, смешивать виски (основа – солод) и коньяк (виноград), ром (сахарный тростник) и водку (крахмалосодержащее сырье).

Чем нельзя закусывать алкоголь, чтобы не испортить вкус

Красное вино

Шоколад. Это лакомство обволакивает нёбо сладкой танинной пленкой, красное вино нейтрализует сладость, оставляя горьковато-вяжущий вкус.

Это лакомство обволакивает нёбо сладкой танинной пленкой, красное вино нейтрализует сладость, оставляя горьковато-вяжущий вкус. Брюссельская капуста . Мало того, что сам овощ отдает землей и серой, он еще и подчеркивает все недостатки вина

. Мало того, что сам овощ отдает землей и серой, он еще и подчеркивает все недостатки вина Спаржа. Ситуация такая же, как с брюссельской капустой.

Ситуация такая же, как с брюссельской капустой. Сыр с синей плесенью . Сочетается только с десертными креплеными винами, остальные чрезмерно подчеркивают его специфический аромат.

. Сочетается только с десертными креплеными винами, остальные чрезмерно подчеркивают его специфический аромат. Суши. Содержащиеся в красном вине железо реагирует на рыбий жир и создает во рту неприятную пленку с металлическим привкусом.

Содержащиеся в красном вине железо реагирует на рыбий жир и создает во рту неприятную пленку с металлическим привкусом. Соевый соус. Этот продукт изготавливается из ферментированных соевых бобов, пшеницы и соли – все три компонента делают вкус вина невнятным, невыразительным.

Белое вино

Икра. С ней белое вино становится похожим на постоявший виноградный сок.

С ней белое вино становится похожим на постоявший виноградный сок. Свиные ребрышки, стейк . Жареное красное мясо полностью заглушает деликатные нотки белого вина.

. Жареное красное мясо полностью заглушает деликатные нотки белого вина. Салат из тунца . Придает вину металлические нотки, а уксус подчеркивает кислотность и танинность.

. Придает вину металлические нотки, а уксус подчеркивает кислотность и танинность. Мороженое. В сочетании с сухим вином практически гарантирует похмелье.

В сочетании с сухим вином практически гарантирует похмелье. Курица в кисло-сладком соусе. Заглушает букет напитка, сухое вино может начать горчить.

Заглушает букет напитка, сухое вино может начать горчить. Сыр с синей плесенью. Придает вину горьковатый привкус.

Коньяк