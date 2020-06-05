«Темникова на минималках»: Максим Фадеев представил новую подопечную

В прошлом году Максим Фадеев сделал ряд громких заявлений. Сначала продюсер распустил группы SEREBRO, а потом расторг контракты со всеми артистами лейбла MALFA. В интервью композитор заявлял, что устал от того, как неблагодарные музыканты пользуются его талантом. Тогда Фадеев был уверен, что больше никогда не свяжется с перспективными звездами шоу-бизнеса, но творческое начало оказалось сильнее принципов.

Сегодня продюсер представил новую артистку лейбла MALFA. Ей оказалась экс-солистка SEREBRO Марианна Кочурова, которая теперь выступает под звучными псевдонимом MÁYRUN. «Возможно, вам покажется знакомым это лицо, но поверьте, вы не знаете эту душу! Знакомьтесь, новый артист MALFA — MÁYRUN. Мы очень много работали, создавали музыку, экспериментировали и искали тот звук, который отзовется в нас. Уверен, отзовется и в вас», — рассказал композитор.

Сама Марианна отметила, что очень рада снова работать с Фадеевым. Девушка уже давно мечтала о сольном проекте, и теперь может в полной мере реализоваться на сцене. «Это день, когда все началось. День, к которому я шла достаточно долго и знаю, что вы его ждали вместе со мной и он настал. Я счастлива! Пожалуй, сейчас я испытываю лучшие чувства за долгий период времени. В последний раз я испытывала похожие чувства, когда писала этот трек», — призналась звезда.