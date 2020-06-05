Темнокожая эстонка: «Надеюсь, что настанет день, когда я смогу войти в автобус и люди не будут на меня таращиться»

Анетте загрузила в Instagram видео, в котором рассказала о своем опыте, а также поделилась, как вести себя при общении с темнокожими и чего стоит избегать.

«Всё, что мы просим, это принимать нас за людей. Никто не просит принмать нас за божество. Мы люди, в этом и заключается суть, мы все должны быть равны», — говорит она.

Это действует и по отношению к темнокожим, которые не знают эстонского языка. «Главное, чтобы люди уважали друг друга. Уважайте также тех студентов, которые приехали в Эстонию учиться из-за границы, они ни в чем не виноваты. Раса — не выбор», — пояснила Анетте.

По мнению Анетте слова «негр» и «мулат» оскорбительны и их не стоит использовать. «Не спрашивайте у меня разрешения на использование N-слова. Я не использую его и вы не должны», — сказала Анетте.

«Меня дразнили в общественных местах, я чувствовала, будто моя жизнь в опасности. Я до сих пор боюсь находиться в общественных местах поздно вечером».

Анетте рассказала, что получила очень много писем, где утверждается, что она просто раб. «Я не раб, я родилась в 21 веке и эстонцы также были рабами, но я не использую это слово в их адрес. Почему вы используете его по отношению ко мне?», — говорит она в видео.

Часто Анетте говорят «уйти, если ей не нравится». «Я родилась в Эстонии, я — эстонка, я знаю эстонский язык, я ходила на певческие праздники, я чествую все эстонские традиции», — пояснила она.

Анетте хочет, чтобы ко всем относились одинаково. ФОТО: Личный архив

Анетте спекулирует, что эстонцы не понимают значение N-слова, поскольку по отношению к белым людям похожего оскорбления не существует. «Может быть вы не понимаете, что мы родились в обществе, где нас постоянно дразнили, насмехались над нами. Меня дразнили в общественных местах, я чувствовала, будто моя жизнь в опасности. Я до сих пор боюсь находиться в общественных местах поздно вечером. Я избегаю пьяных эстонцев, потому что я боюсь», — рассказала она.

Анетте считает, что изменения должны начаться с представителей власти. «Я надеюсь, что настанет день, когда я смогу войти в автобус и люди не будут на меня таращится, когда я буду говорить на эстонском языке, хотя это мой родной язык. Я знаю, что люди не понимают этого, но я не десятое чудо света», — рассказала она.