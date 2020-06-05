Что можно купить на 10 евро на центральном рынке Риги

1. Копченая скумбрия (макрель) – 2,40 евро (при цене 6,70 евро за килограмм)

ФОТО: Zen.Yandex.ru

Обычно я беру рыбу с разноцветными кусочками болгарского перца, но на этот раз решила остановиться на варианте с луком. Сама же макрель и в том, и в другом случае – полностью идентична по вкусу.

2. Брынза – 2,40 евро (приблизительно 4,40 евро за килограмм)

ФОТО: Zen.Yandex.ru

Не знаю, насколько эта брынза – именно брынза, но для греческого салата я беру её уже не первый год, и лично меня этот вариант вполне устраивает. Кстати, цена на сыр в связи с последними событиями слегка поднялась. Последнее, что я помню, - 3,79 евро за килограмм.

3. Свежие томаты – 0,50 евро (0,60 евро за килограмм)

ФОТО: Zen.Yandex.ru

Выглядят они не очень и стоят запредельно дешево (даже для Риги), но вкус у них – самый естественный из всех возможных. Так что, пришлось пожертвовать красотой.

4. Форель – 1,60 евро (около 4 евро за килограмм)

ФОТО: Zen.Yandex.ru

В связи с текущим кризисом (туристов нет, денег у населения мало, рыбу берут плохо) кусок, который вы видите, достался мне фактически бесплатно. Качество рыбы при этом было на высшем уровне.

5. 6. Свежий огурец – 0,10 евро (евро за килограмм), красный лук – 0,30 евро

ФОТО: Zen.Yandex.ru

7. Кофе («Арабика») со вкусом «Амаретто» - 2,20 евро (22 евро за килограмм)

ФОТО: Zen.Yandex.ru

Кофе с насыщенным вишневым вкусом. Цена за килограмм с начала кризиса поднялась на 1 евро. В начале я была недовольна тем, что вместо красного, оригинального пакетика мне достался обычный, бумажный, но потом решила, что так даже лучше: в последнем аромат сохраняется дольше, хотя сам пакетик довольно неудобный.

Общая сумма всех покупок – 9,60 евро.