Онколог рассказал о симптомах рака, которые можно спутать с коронавирусом

Как пояснил врач в интервью «Российской газете», пациенты с онкологией имеют не столь выраженные симптомы COVID-19, поскольку при раке легких возникают те же симптомы, что и при пневмонии — кашель, выделение мокроты, затрудненное дыхание.

Кроме того, он отметил, что в 75% случаев тяжелые осложнения заболевания могут включать двустороннюю пневмонию, в 17% — острый респираторный дистресс-синдром, а также полиорганную недостаточность (11%).

Карасев подчеркнул, что пациенты с раковыми заболеваниями больше остальных подвержены тяжелому течению COVID-19, в особенности вылечившиеся и те, у кого рак диагностирован впервые.

Онколог отметил, что во время пандемии коронавируса пациенты с раком легких, которые получают таргетную или лучевую терапии, должны продолжать лечение.

Основной задачей, по словам врача, является сокращение рисков заражения онкологических пациентов и медперсонала коронавирусной инфекцией.