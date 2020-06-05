Шесть фактов об актере Михаиле Кокшенове, которые вы не знали

Упал в голодный обморок на сцене

На молодого Кокшенова был большой спрос в кинематографе. Одновременно он умудрялся сниматься в семи фильмах. Однажды во время гастролей Московского театра миниатюр в Туле, актер упал в голодный обморок прямо на сцене.

За ним ухаживали две жены

Как пишет «Комсомольская правда», за актером ухаживали сразу две его жены — бывшая супруга Елена (в браке с ней Михаил Михайлович прожил больше 20 лет) и нынешняя избранница Наталья Лепехина. Женщины сплотились, чтобы помочь близкому им человеку.

Стал актером ради мамы

В детстве мама Михаила Михаиловачи Галина была увлечена театром и посещала тематический кружок. Поначалу она негативно отреагировала на то, что сын бросил профессию геолога и решил стать актером, но потом вспомнила свою детскую мечту и была очень горда.

Снялся в более 100 фильмах

Михаил Кокшенов начал карьеру в кино в 1957-м. В основном он играл роли комичных персонажей и деревенских простаков, но талант выделял его далеко за пределы ролей второго плана. Последним фильмом актера стала комедия «Святое дело» в 2007-м.

Был женат три раза

Первой женой актера была стюардесса Нина Вокрош, младше его на 20 лет. Вторая жена Елена Кокшенова работала в гостиничном бизнесе и директором в его фильмах. Последняя третья — предпринимательница Наталья Лепехина, на которой Кокшенов женился в 2007-м.

Получил образование геолога

До Щукинского театрального училища Михаил Кокшенов уже получил одно высшее образование. Он был геологом-разведчиком по нерудным ископаемым.