Какое фото Google показывает первым, если ввести название страны в поисковой строке?
Что будет, если в поиске по картинкам вбить название той или иной страны? Какое изображение покажет Google самым первым? Давайте посмотрим. Пишет Zen.Yandex.ru.
Сразу хочется сделать оговорку: естественно, первыми картинками будут изображения флагов и карт страны, но их мы не будем учитывать, и посмотрим сразу на следующее за флагами и картами фото.
Итак:
Для начала пройдемся по очевидным предложениям Google. Франция - Эйфелева башня, Великобритания - Тауэрский мост, Россия - Спасская башня.
Самое популярное украинское фото, о котором знает Google, это Майдан Незалежности. А для Казахстана - монумент Байтерек. Но самый удивительный результат дал Google для Республики Беларусь. Здесь не изображены ни памятники, ни здания архитектуры; нет, здесь мы видим фото идущих рядом Лукашенко и Путина.
В случае с Эстонией мы видим шпиль церкви Олевисте, Финский залив, Старый город и розовый закат.
Подсказывайте в комментариях, какие фотографии вы увидели на других странах, и что они означают.