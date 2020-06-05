Какое фото Google показывает первым, если ввести название страны в поисковой строке?

Сразу хочется сделать оговорку: естественно, первыми картинками будут изображения флагов и карт страны, но их мы не будем учитывать, и посмотрим сразу на следующее за флагами и картами фото.

Итак:

Какая фотография в Google идет первой, если набрать в нем столицу государства? ФОТО: Zen.Yandex.ru

Для начала пройдемся по очевидным предложениям Google. Франция - Эйфелева башня, Великобритания - Тауэрский мост, Россия - Спасская башня.

Самое популярное украинское фото, о котором знает Google, это Майдан Незалежности. А для Казахстана - монумент Байтерек. Но самый удивительный результат дал Google для Республики Беларусь. Здесь не изображены ни памятники, ни здания архитектуры; нет, здесь мы видим фото идущих рядом Лукашенко и Путина.

В случае с Эстонией мы видим шпиль церкви Олевисте, Финский залив, Старый город и розовый закат.