Это настоящий праздник! Eesti Kontsert открывает летний сезон и концертные залы

Необычная летняя программа представлена новым циклом камерной музыки в Таллинне, а также концертами в Ида-Вирумаа, направленными на развитие внутреннего туризма, и специальные музыкальными вечерами в Курессааре и Хаапсалу для поклонников Сааремааских дней оперы и Фестиваля Чайковского.

«Эта весна была трудной для всех, и возвращение к нормальному ритму жизни требует времени. Со своей стороны, мы хотим помочь людям побыстрее оставить все пережитое в прошлом, встретив лето на более радостной волне», – сказала гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро. «И хотя все виды интеллектуальных устройств стали неотъемлемой частью нашей жизни во время карантина, я знаю, что люди скучают по живой музыке. В июле и августе музыкальные вечера под знаком качества Eesti Kontsert возвращаются к зрителю, и нам остается сказать жителям Эстонии только одно: „Антракт окончен, просим всех в зал!“».

Летняя программа Eesti Kontsert стартует в Таллинне 1 июля. В Датском королевском саду даст бесплатный концерт ансамбль Hortus Musicus. В рамках специальной программы десятого фестиваля «In Horto Regis» коллектив представит ряд концертов в Надвратной башне (Väravatorn) и церкви Нигулисте.

Начиная со 2 июля меломаны приглашаются на камерные концерты в Кадриорге по четвергам. По случаю открытия концертного цикла «Летняя классика в Кадриорге» 2 июля в цветочном саду Кадриоргского дворца будет отмечаться 10-й день рождения фестиваля „In Horto Regis”. Программа предстоящего концерта получила интригующее название "Еврохиты сквозь века". В исполнении Hortus Musicus прозвучат популярные композиции разных времен, от средневековья до барокко. Художественный руководитель ансамбля Андрес Мустонен отметил, что ставшие известными музыкальные мелодии ни в одну эпоху не признавали границ. «Да, тогда не было еженедельных хит-парадов, но среди этих произведений есть настоящие хиты, которые были широко известны, их исполняли и играли повсюду, от Лиссабона до Уппсала, от Праги до Лондона – точно так же, как и сегодня», – пояснил Мустонен.

Летняя музыка будет звучать в Кадриорге семь четвергов подряд со 2 июля по 13 августа. Финалом летнего цикла станет концертный вечер «Письма о любви», на котором прозвучат произведения эстонского композитора Марта Саара и фрагменты из писем музыканта даме его сердца, которые прочтет Ану Ламп.

В тот же день, 2 июля, в Ида-Вирумаа стартует специальная программа летнего фестиваля «Музыка семи городов», которая будет представлена в этом году совместно с туристическим кластером Ида-Вирумаа. «Это лето во всех смыслах особенное, и вместо традиционных зарубежных поездок многие люди сейчас задумались над тем, как провести комфортно этот период в Эстонии. Самое время поближе познакомиться с Ида-Вирумаа", – сказала Керту Орро.