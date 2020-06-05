Это настоящий праздник! Eesti Kontsert открывает летний сезон и концертные залы

После трехмесячного перерыва Eesti Kontsert открывает с 8 июня двери концертных залов и запускает продажу билетов на летние концерты.
Необычная летняя программа представлена новым циклом камерной музыки в Таллинне, а также концертами в Ида-Вирумаа, направленными на развитие внутреннего туризма, и специальные музыкальными вечерами в Курессааре и Хаапсалу для поклонников Сааремааских дней оперы и Фестиваля Чайковского.
«Эта весна была трудной для всех, и возвращение к нормальному ритму жизни требует времени. Со своей стороны, мы хотим помочь людям побыстрее оставить все пережитое в прошлом, встретив лето на более радостной волне», – сказала гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро. «И хотя все виды интеллектуальных устройств стали неотъемлемой частью нашей жизни во время карантина, я знаю, что люди скучают по живой музыке. В июле и августе музыкальные вечера под знаком качества Eesti Kontsert возвращаются к зрителю, и нам остается сказать жителям Эстонии только одно: „Антракт окончен, просим всех в зал!“».
Летняя программа Eesti Kontsert стартует в Таллинне 1 июля. В Датском королевском саду даст бесплатный концерт ансамбль Hortus Musicus. В рамках специальной программы десятого фестиваля «In Horto Regis» коллектив представит ряд концертов в Надвратной башне (Väravatorn) и церкви Нигулисте.
Начиная со 2 июля меломаны приглашаются на камерные концерты в Кадриорге по четвергам. По случаю открытия концертного цикла «Летняя классика в Кадриорге» 2 июля в цветочном саду Кадриоргского дворца будет отмечаться 10-й день рождения фестиваля „In Horto Regis”. Программа предстоящего концерта получила интригующее название "Еврохиты сквозь века". В исполнении Hortus Musicus прозвучат популярные композиции разных времен, от средневековья до барокко. Художественный руководитель ансамбля Андрес Мустонен отметил, что ставшие известными музыкальные мелодии ни в одну эпоху не признавали границ. «Да, тогда не было еженедельных хит-парадов, но среди этих произведений есть настоящие хиты, которые были широко известны, их исполняли и играли повсюду, от Лиссабона до Уппсала, от Праги до Лондона – точно так же, как и сегодня», – пояснил Мустонен.
Летняя музыка будет звучать в Кадриорге семь четвергов подряд со 2 июля по 13 августа. Финалом летнего цикла станет концертный вечер «Письма о любви», на котором прозвучат произведения эстонского композитора Марта Саара и фрагменты из писем музыканта даме его сердца, которые прочтет Ану Ламп.
В тот же день, 2 июля, в Ида-Вирумаа стартует специальная программа летнего фестиваля «Музыка семи городов», которая будет представлена в этом году совместно с туристическим кластером Ида-Вирумаа. «Это лето во всех смыслах особенное, и вместо традиционных зарубежных поездок многие люди сейчас задумались над тем, как провести комфортно этот период в Эстонии. Самое время поближе познакомиться с Ида-Вирумаа", – сказала Керту Орро.
Концерты пройдут в разных местах по всему Ида-Вирумаа, в том числе в современном туристическом центре Tulivee на берегу моря, где когда-то осуществлялась контрабанда спирта. Музыка «7 городов» будет также звучать в отреставрированном культурном центре Кохтла-Ярве, в городе Нарва, на певческой сцене Кохтла-Нымме, в живописном парке Ору в Тойла и, конечно, в концертном зале Йыхви. Слушателей порадуют замечательные музыканты: Райво Тафенау, Эрки Пярноя, Биргит Саррап, Лаури Лийв, Сийм Аймла, Элерин Тийт, этно-ансамбль Puuluup, Вайко Эплик, Яан Пехк, Хелин-Мари Ардер и многие другие артисты. Концерты фестиваля «Музыка семи городов» пройдут со 2 по 18 июля. Подробнее: eestikontsert.ee/7linna
Несмотря на то, что Сааремааские дни оперы и фестиваль Чайковского в Хаапсалу перенесены на будущий год, Eesti Kontsert организует два специальных музыкальных вечера для поклонников популярных фестивалей. Концерты состоятся 25 июля вечером в парке перед курзалом Курессааре и 21 августа в Домской церкви Хаапсалу и во дворе Епископского замка. «На Сааремаа и в Хаапсалу очень ждали этих фестивалей, но коронавирус перечеркнул наши планы. Благодаря смягчению ограничений мы рады предложить островитянам и хаапсалусцам что-то позитивное и, надеемся, незабываемое. Они этого заслуживают», – сказала Орро.
Поздним вечером в субботу, 25 июля, приглашаем публику в парк перед курзалом Курессааре на необычный оперный пикник. А 21 августа, в пятницу, фестиваль Чайковского в Хаапсалу подарит зрителям увлекательный вечер со своеобразной концертной программой. В исполнении Таллиннского камерного оркестра под сводами Хаапсалуского замка можно будет услышать незабываемую «Серенаду для струнного оркестра» Чайковского, которая является одним из шедевров музыки XIX века. Во второй половине концерта у стен отреставрированного замка Хаапсалу программу продолжит вечер морских песен в исполнении Марко Матвере и Тыну Кальюсте. Помимо популярных и всем знакомых морских песен, прозвучат музыкальные отсылки к Хаапсалу и Чайковскому.
Летняя программа Eesti Kontsert завершится тремя концертами в рамках Tallinn Music Week в субботу, 29 августа, в арт-центре Kai. Речь идет о симбиозах, которые выходят за рамки жанра, где перкуссионисты-виртуозы соревнуются на акустических инструментах и музыкальных симуляторах виртуальной реальности, объединяя звуки, никогда ранее не звучавшие вместе: клавесин, эстонский каннель, блокфлейту и аналоговые синтезаторы. Выступит также камерный хор Collegium Musicale.
Eesti Kontsert – ответственный организатор концертов, который заботится о своей публике, исполнителях и сотрудниках. На всех концертных площадках соблюдаются рекомендации Департамента здоровья. Просим зрителей держаться на расстоянии, дезинфицировать руки и оставаться дома в случае недомогания.
Кассы концертных залов Eesti Kontsert откроются в понедельник, 8 июня. В первый месяц лета они будут работать по следующему графику: касса концертного зала «Эстония» открыта по будням с 11 до 17 часов, касса Пярнуского концертного зала ждет посетителей по рабочим дням с 10 до 15 часов и касса концертного зала Йыхви доступна с 12 до 18 часов. Концертный зал Йыхви с 10 июня открывает также свой кинозал. Тартуский концертный зал «Ванемуйне» из-за ремонтных работ этим летом будет закрыт.