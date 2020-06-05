Наталья Рудова восхитила сеть снимком в бикини

36-летняя Наталья Рудова поделилась с подписчиками архивным фото с отдыха у моря. На снимке актриса с мокрыми после купания волосами позирует у воды в ярком бикини. Поклонники восхитились красотой звезды и ее великолепной фигурой и осыпали Рудову комплиментами в комментариях, пишет Lady.mail.ru.
Так выглядит окно в мой мир.
- подписала снимок Наталья.
«Красавица! Волшебный мир у тебя», «Прекрасна», «Шикарная», «Ух, какая женщина», «Хороша», «Фотка огонь», «Окно в идеальный мир», — делятся эмоциями подписчики Натальи.