Пт, 5.06.2020
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Наталья Рудова восхитила сеть снимком в бикини

Наталья Рудова

ФОТО: скриншот видео

36-летняя Наталья Рудова поделилась с подписчиками архивным фото с отдыха у моря. На снимке актриса с мокрыми после купания волосами позирует у воды в ярком бикини. Поклонники восхитились красотой звезды и ее великолепной фигурой и осыпали Рудову комплиментами в комментариях, пишет Lady.mail.ru.

Так выглядит окно в мой мир.

- подписала снимок Наталья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Красавица! Волшебный мир у тебя», «Прекрасна», «Шикарная», «Ух, какая женщина», «Хороша», «Фотка огонь», «Окно в идеальный мир», — делятся эмоциями подписчики Натальи.

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