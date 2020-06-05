Наталья Рудова восхитила сеть снимком в бикини

36-летняя Наталья Рудова поделилась с подписчиками архивным фото с отдыха у моря. На снимке актриса с мокрыми после купания волосами позирует у воды в ярком бикини. Поклонники восхитились красотой звезды и ее великолепной фигурой и осыпали Рудову комплиментами в комментариях, пишет Lady.mail.ru.