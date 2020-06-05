72-летний Винокур показал свои татуировки

Однако, как оказалось, и старшее поколение тоже грешило татуировками, украшая свое тело чернильными надписями и картинками, пишет wday.ru.

День защиты детей Владимир Натанович решил порадовать всех своих поклонников милым фото с 4-летним внуком. Что 72-летний Владимир Винокур, что его внук Федор выглядят настолько счастливыми, что им можно только позавидовать и порадоваться за обоих парней. Однако пристальный взгляд подписчиков сразу же упал на руки популярного юмориста, на которых можно рассмотреть татуировки в виде рисунков и надписей. «Дед хиповый! С тату на руках!», «Татухи. Круто», — немедленно отреагировали поклонники в подписи к фотографии.