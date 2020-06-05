«Говорили, что наш брак ненадолго»: Пригожин поздравил Валерию с 16-летней годовщиной свадьбы

51-летний Иосиф Пригожин напомнил подписчикам о своем счастливом браке с 52-летней Валерией. Продюсер поздравил любимую жену с годовщиной свадьбы, выложив совместное фото, пишет Экспресс газета.
Снимок, по-видимому, был сделан в «докарантинные» времена: на нем певица запечатлена в вечернем платье и с высокой укладкой. Супруг нежно обнимает ее за плечи. Оба сидят за столом в окружении других гостей.
Солнышко моё, со знаменательным Днём нас!!! 17 лет вместе и 16 лет назад была наша свадьба. Злые языки тогда говорили, что наш брак ненадолго,
— подписал снимок Пригожин.
Фанаты моментально отреагировали на пост. «Красивая, счастливая пара», «Вы замечательные!», «Любви вам и гармонии!» — пожелали семье.
Напомним, Пригожин и Валерия поженились в 2004 году. В 2018 году они обвенчались. Певица стала третьей женой продюсера. Иосиф считает троих детей Валерии, рожденных в ее браке с Александром Шульгиным, своими родными.