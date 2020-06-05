В Миннеаполисе простились с Джорджем Флойдом

Дочь Джорджа Флойда Джианна (6) и его жена Рокси Вашингтон ФОТО: ERIC MILLER/REUTERS

Траурное мероприятие было организовано в актовом зале Северного центрального университета. В центре установили закрытый позолоченный гроб с букетами красных роз, к которому могли подойти все желающие проститься.

Похороны Джорджа Флойда ФОТО: Bebeto Matthews/AP

На прощании присутствовал мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрэй и ряд других видных горожан. В эти дни траурные церемонии, посвященные Флойду, состоятся также на его родине в Северной Каролине, а также в Хьюстоне.

Слева кинопродюсер Уилл Паркер, актер Кевин Харт и рэпер Ludicris на похоронах Джорджа Флойда ФОТО: Bebeto Matthews/AP

Тем временем его убийца, офицер полиции Дерек Шовин, находится под арестом.

Вчера стало известно, что обвинение настаивает на ужесточение его наказания. Пока задержанному грозит до 40 лет тюрьмы, но прокуроры не отрицают, что все может окончиться пожизненным сроком.

Также перед судом за подстрекательство предстанут еще трое коллег Шовина, которые были очевидцами его неправомерных действий.

Куинси Мейсон Флойд, сын Джорджа Флойда, на похоронах отца ФОТО: ERIC MILLER/REUTERS