В Миннеаполисе простились с Джорджем Флойдом

Вчера жители Миннеаполиса простились с Джорджем Флойдом, имя которого сегодня скандируют все митингующие, выступающие за расовое равноправие в США. Флойд был убит при задержании полицейским Дереком Шовином 25 мая, пишет Стархит.
Траурное мероприятие было организовано в актовом зале Северного центрального университета. В центре установили закрытый позолоченный гроб с букетами красных роз, к которому могли подойти все желающие проститься.
На прощании присутствовал мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрэй и ряд других видных горожан. В эти дни траурные церемонии, посвященные Флойду, состоятся также на его родине в Северной Каролине, а также в Хьюстоне.
Тем временем его убийца, офицер полиции Дерек Шовин, находится под арестом.
Вчера стало известно, что обвинение настаивает на ужесточение его наказания. Пока задержанному грозит до 40 лет тюрьмы, но прокуроры не отрицают, что все может окончиться пожизненным сроком.
Также перед судом за подстрекательство предстанут еще трое коллег Шовина, которые были очевидцами его неправомерных действий.
Напомним, в конце мая Джорджа Флойда задержали за использование фальшивой купюры. Шовин применил по отношению к афроамериканцу удушающий прием, повлекший за собой смерть последнего.