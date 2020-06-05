«Помолодела лет на 20»: Пелагея сменила имидж

33-летняя Пелагея долго ходила с длинными волосами, каждый раз экспериментируя с укладками. Но на днях решила попрощаться с отросшими локонами. Певица призналась, что перемены во внешности пробудили в ней хорошее настроение.

Шесть лет назад у артистки была косая челка, сейчас же она сделала прямую, которая падает на лоб легкими прядями.

Поклонники артистки в восторге от изменений в имидже кумира. «Это очень неожиданно. Поля, какая вы красавица. Вам очень идет. Вы умеете удивлять»; «Помолодела лет на 20, красавица»; «Очень освежает новый образ!» — писали поклонники в комментариях.

Напомним, что несколько месяцев назад Пелагея заявила о разрыве с мужем Иваном Телегиным. Звезда не называла причин расставания, но вскоре выяснилось, что у хоккеиста появилась другая.

Сегодня новая избранница Ивана — Мария Гончар живет в его загородном доме, влюбленные наслаждаются романом и даже завели домашнего питомца.