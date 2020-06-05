Пт, 5.06.2020
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«Помолодела лет на 20»: Пелагея сменила имидж

Пелагея

ФОТО: Instagram

Артистка решала постричься и отрезать челку. Чтобы поклонники увидели контраст, Пелагея опубликовала фото в новом образе рядом со старым снимком шестилетней давности. Подписчики отмечают, что ей очень идет новая прическа, пишет Стархит.

33-летняя Пелагея долго ходила с длинными волосами, каждый раз экспериментируя с укладками. Но на днях решила попрощаться с отросшими локонами. Певица призналась, что перемены во внешности пробудили в ней хорошее настроение. 

Шесть лет назад у артистки была косая челка, сейчас же она сделала прямую, которая падает на лоб легкими прядями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники артистки в восторге от изменений в имидже кумира. «Это очень неожиданно. Поля, какая вы красавица. Вам очень идет. Вы умеете удивлять»; «Помолодела лет на 20, красавица»; «Очень освежает новый образ!» — писали поклонники в комментариях. 

Напомним, что несколько месяцев назад Пелагея заявила о разрыве с мужем Иваном Телегиным. Звезда не называла причин расставания, но вскоре выяснилось, что у хоккеиста появилась другая.

Сегодня новая избранница Ивана — Мария Гончар живет в его загородном доме, влюбленные наслаждаются романом и даже завели домашнего питомца. 

Пелагея же с дочкой Таисией живет в московской квартире. Артистка и спортсмен постарались расстаться мирно, сегодня дело о разводе пары рассматривается в суде. Пелагея планирует при помощи адвокатов справедливо разобраться с вопросами алиментов и совместного имущества.

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