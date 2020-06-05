Пт, 5.06.2020
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«Вылитая Жанна!» сестра Фриске после «весеннего преображения» стала походить на певицу

Наталья Фриске

ФОТО: Instagram

Сестра певицы Жанны Фриске, которая ушла из жизни почти пять лет назад в июне 2015 года, Наталья в Instagram поделилась своей свежей фотографией, пишет Телепрограмма.

Наконец-то весеннее преображение,

— заявила она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Судя по всему, девушка наконец-то смогла выбраться в салон красоты, которые начали открываться в Подмосковье. Ей сделали новую стрижку, чему Наталья Фриске очень рада.

В комментариях же пользователи стали в очередной раз сравнивать Жанну с ее звездной сестрой. «Вылитая Жанна!» «Как же вы похожи с вашей сестричкой», — стали писать люди.

Отметим, что Наталья Фриске на 12 лет моложе своей сестры. Она до сих пор очень сильно переживает из-за смерти родного человека. Наталья постоянно публикует снимки с Жанной. Сейчас именно на младшей сестре вся забота о пожилых родителях.

Добавим, что Наталья Фриске, как и ее родители, лишена возможности видеться с сыном Жанны Платоном. Мальчику не так давно исполнилось шесть лет. Отец ребенка Дмитрий Шепелев не дает родственникам Фриске общаться с мальчиком. Наталья не раз говорила, что верит в торжество здравого смысла. По ее словам, Платон подрастет и сделает правильные выводы о конфликтах в семействе.

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