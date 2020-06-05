«Вылитая Жанна!» сестра Фриске после «весеннего преображения» стала походить на певицу

Наконец-то весеннее преображение,

— заявила она.

Судя по всему, девушка наконец-то смогла выбраться в салон красоты, которые начали открываться в Подмосковье. Ей сделали новую стрижку, чему Наталья Фриске очень рада.

В комментариях же пользователи стали в очередной раз сравнивать Жанну с ее звездной сестрой. «Вылитая Жанна!» «Как же вы похожи с вашей сестричкой», — стали писать люди.

Отметим, что Наталья Фриске на 12 лет моложе своей сестры. Она до сих пор очень сильно переживает из-за смерти родного человека. Наталья постоянно публикует снимки с Жанной. Сейчас именно на младшей сестре вся забота о пожилых родителях.