Эмин Агаларов признался, что переболел коронавирусом

О своей болезни Эмин Агаларов рассказал в разговоре с оперным тенором Юсифом Эйвазовым, мужем прославленной артистки Анны Нетребко. У певца пока нет возможности выступать, и Юсиф нашел другое занятие: он интервьюирует знаменитостей. Цикл его передач в соцсети называется "Разговор с интересными людьми", пишут Дни.ру.
В беседе с новым гостем, певцом и бизнесменом Эмином Агаларовым, Юсиф Эйвазов и зрители узнали о том, что тот переболел коронавирусом.
Для меня это было что-то новое. Две недели я был дома один, хотя вообще никогда не был один в своей жизни, ни одной минуты. Так что встретился с самим собой впервые за 40 лет и был удивлен встрече с этим человеком,
– рассказал Эмин. По словам исполнителя, он уже здоров.
Агаларов признался, что работал, даже будучи больным. Узнав о заражении, страха не испытал, потому что знал: хронических заболеваний нет, он молод и обладает крепким иммунитетом.
Эмин пояснил, почему лишь сейчас сообщил о том, что перенес коронавирус. Он не хотел расспросов со стороны поклонников и коллег, да и болезнь протекала бессимптомно. Певец узнал о ней совершенно случайно. Эмин собирался на работу и побрызгался одеколоном, однако запаха не почувствовал. А еще Агаларов перестал ощущать вкус пищи.
Артист немедленно обратился в клинику и сдал мазки для теста на коронавирус. Диагноз подтвердился, было назначено лечение. Вскоре Эмин выздоровел.