Чт, 4.06.2020
Помните эту красотку, представившую Эстонию на «Евровидении»? Вчера она в четвертый раз стала матерью! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Кирилл Андреев впервые рассказал о своем романе с Жанной Фриске: «У нас была страсть»

Жанна Фриске.

ФОТО: Shemetov Maxim/COVI

В середине июня исполнится ровно пять лет со дня смерти певицы Жанны Фриске, и все эти годы о ней не перестают вспоминать. Гостем нового выпуска телешоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» стал 49-летний вокалист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, который в разговоре с телеведущей вспомнил в том числе и свои отношения с Жанной. Кирилл рассказал, что у него с Фриске был роман, когда она пела в группе «Блестящие».

Были молодые. Да, между нами была страсть,

— сказал он Кудрявцевой.

По словам Андреева, ни он, ни Жанна не афишировали свои отношения, которые шли к тому, чтобы стать серьезными, пишет Spletnik.

Жанна говорила мне: «Кирилл, так хочу семью»,— вспомнил он.

Однако артистический союз так и не состоялся — Кирилл женился на Лолите Аликуловой, с которой состоит в браке уже 20 лет. У супругов есть 19-летний сын Кирилл.

НАВЕРХ