Кирилл Андреев впервые рассказал о своем романе с Жанной Фриске: «У нас была страсть»

В середине июня исполнится ровно пять лет со дня смерти певицы Жанны Фриске, и все эти годы о ней не перестают вспоминать. Гостем нового выпуска телешоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» стал 49-летний вокалист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, который в разговоре с телеведущей вспомнил в том числе и свои отношения с Жанной. Кирилл рассказал, что у него с Фриске был роман, когда она пела в группе «Блестящие».